【明星姊弟戀】黃祥興與胞弟黃長發在法國成長，均是透過參選香港先生入行，兩兄弟感情很好。日前黃祥興於伍詠薇和林盛斌主持的清談節目《Tiger's Talk》中重提弟弟與「鞋王」鄧劍群三奶李姿霆（Karen）的姊弟戀，更替弟弟不值，一度感觸落淚。

黃長興於訪問時提起弟弟黃長發感觸落淚。(節目截圖)

黃長發於2006年參選香港先生，成為瀟灑組冠軍，之後加入無綫。而他在2009年戀上「鞋王」鄧劍群三奶李姿霆，當年只有23歲的他與李姿霆相差16歲，對方更育有一子，不過兩人懶理世俗目光，愛得高調。黃長發更因此形象跌至谷底，但他卻為愛放棄事業，退出娛樂圈。

黃長發曾與「鞋王」鄧劍群三奶李姿霆有過一段相差16年的姊弟戀。(vcg)

黃祥興表示對這段姊弟戀了解不多，只是不明白弟弟為何會與李姿霆（Karen）在一起，因為對方比他年長又有孩子，更直言覺得Karen只是利用弟弟達到某些目標，而弟弟太天真，以為這就是愛情。黃祥興坦言「嗰陣成件事對佢打擊都好大」，弟弟黃長發至今仍懼怕面對別人的眼神。

然而，黃長發與Karen這一段母子戀早已成過去，他離開娛樂圈後曾任職會計師，現在開設模特兒公司Liberté Model Management，成為老闆。而感情上也有收穫，他在2015年與捷克籍模特兒Zuzana在布拉格結婚，婚後常常在社交媒體上放閃，結婚5年至今依然十分恩愛。

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其實除了黃長發與李姿霆，以下是娛樂圈中「忘年姊弟戀」情侶或夫婦代表，不同的是他們大多都幸福滿溢，甚至開花結果：

蕭亞軒 黃皓（相差16歲）

亞洲舞后蕭亞軒淡出娛樂圈和樂壇近兩年，去年推出專輯《Naked Truth》回歸樂壇，同時也在40歲生日時公開自己正與小16歲的男友黃皓交往，兩人已經拍拖3年，感情十分穩定。蕭亞軒一向被稱為「小鮮肉收割機」，過去曾與年紀比自己小的柯震東、周湯豪、王陽明拍拖，但黃皓是蕭亞軒的歷任男友中年齡差最大。

公開戀情後，兩人不時在社交網站上傳合照，一起直播。兩人曾情侶檔參加內地綜藝節目《吐槽大會》，黃皓更直言初次在餐廳碰到蕭亞軒時認不出對方，只是疑惑為何有人會在晚上戴墨鏡，當身邊朋友說她是天后級女星後，他直說「現在的年輕人都不喜歡她了吧？」兩人更在節目上「耍花槍」，讓人哭笑不得，但也可見兩人的感情恩愛又甜蜜。

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