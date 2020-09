37歲的阿Sa(蔡卓妍)過去經歷過與鄭中基的婚姻及陳偉霆的5年情,可惜最後還是未能開花結果,三年多前開始與百億麻將館太子爺石恆聰(Anthony)拍拖,雙方更早已「互見家長 」,感情穩定,不少人都猜測兩人好事近,近日卻有傳媒報導指兩人已經分手,原因是外界一直傳出兩人婚訊讓他倍感壓力,男方亦沒有結婚打算。

報導指搬離「半同居」家 阿Sa最近回應是...

有報道指出阿Sa與石恆聰於7月決定分手,阿Sa更搬出與男友「半同居」的家,讓兩人分手的消息更加甚囂塵上。不過阿Sa早前已經直斥兩人分手的消息只是「無中生有 」,力證兩人感情未變。

阿Sa否認已與石恆聰分手。(IG@choisaaaa)

男生性格愛玩 阿Sa專訪分享「維繫方式」

不少報導都指石恆聰愛蒲貪玩,但其實阿Sa接受《01女生》訪問時曾言絕對信任男友,更坦言會陪男友一起出席聚會,「我會參與他大部分的活動,他亦不介意我的參與」,而她也指男友與異性相處時有界線,「到外面飲酒的話,別人喝過的東西,他都不會喝,即便是分享,他也會把飲料倒進另一隻杯,而且會與陌生人保持距離。」可見阿Sa對男友信心十足。

雖然阿Sa的「分訊 」只是「收錯風 」,但圈中有不少擁有穩定關係的女星由傳「婚訊 」最後變成「分訊 」,理由往往是「對結婚沒有共識」。

時機不對比出軌更心痛?

另一半因為不想「婚 」而分,是一種女人最痛。當你在情路上跌跌碰碰,受過幾次傷,終於找到對的人。你們情投意合,對彼此專一,相處上也沒有問題。當身邊好姊妹紛紛變成人妻,你覺得是時候安定下來,自然而然開始想下一步,腦海中萌生結婚計劃。

有報導指阿Sa與男友在結婚計劃上未能達到共識。(IG@choisaaaa)

你以為身邊那個也願意許諾終生,卻發現不是每個男人都是找到對的人便想結婚,當你明示暗示想婚的念頭,對方總是能避就避,你越來越焦急,他唯有坦白「我這一刻不想結婚」,既然沒有共識,你也只好黯然離場。在一段關係中,被另一半背叛固然痛,卻更易死心,算是「短痛 」,但因為「時機不對 」的分手可能拖拉數年,最終苦無共識,「長痛 」也無奈。

對的時機 比對的人重要?

縱然殘酷,但我們要接受,再合拍的人,只要出現在「錯的時間」,通常都沒有結果。正如不時仍有人重提的郭富城與熊黛林,兩人拍拖7年卻換來天王一句「不合腳的鞋」,方媛只與郭富城拍拖1年多就奉子成婚,網民還會為熊黛林付出的7年青春憤憤不平。

有人覺得熊黛林與郭富城分手也是因為不婚就分。(《風之子》MV截圖)

研究發現男性「想婚年齡」 結婚衝動轉眼即逝?

時機比人更重要,或許真的不是個別例子,研究學者John Molloy曾經訪問了2500對未婚夫婦及1000個單身人士找出步向婚姻的關鍵,他的調查結集成書籍《Why Men Marry Some Women and Not Others》,調查結果指出超過9成擁有學士學位的男性會在26-37歲期間萌生結婚念頭,當他們在38歲後想婚衝動會急速下降,更傾向成為「鑽石王老五」。

當然,上述數字只供參考,郭富城與方媛結婚那年,是51歲。

參考資料:《Today》

