ViuTv真人騷《貼身36》分別找來不同組合挑戰扣上手銬一起相處36小時，包括有同居密友沈殷怡（Shirley）及余逸思（Yoshi）、同事、結怨母女、初戀情侶等，最後數集找來兩對同是拍拖4年的情侶梁灝維（Jarvis）及Isabella、「岡本女神」黃可盈（Flavia）及其男友馬仔進行「交換情人」36小時，期間有不少親密接觸，引起網民熱議。

Flavia與Jarvis在真人騷的互動惹來極大爭議。（IG@flaviawg）

2男2女交換情人 親密接觸惹爭議

ViuTv真人騷《貼身36》找來兩對同是拍拖4年的情侶梁灝維（Jarvis）及Isabella、「岡本女神」黃可盈（Flavia）及其男友馬仔進行實測，播出後兩女疑隔空駁火，其中Javis與Flavia這對男女的互動惹來極大爭議。

交換情人除了考驗與伴侶之間的信任，還有伴侶有無與異性保持距離的意識。馬仔與Isabella似乎也懂得「點到即止」，互動未有引起太大爭議，但Jarvis與Flavia卻被指玩得「過火」，拍攝期間有不少親密舉止例如同床睡、頭貼頭、擁抱等，Isabella在節目最後大感不滿，更因此與Jarvis吵架。而在節目播出後，除了在網上引起熱烈討論，Flavia與Isabella更隔空展開「罵戰」。

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點擊看Jarvis與Flavia在節目中引起爭議的互動：

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非為節目效果 男友Jarvis：希望她不要介意我和女生接觸

對於節目內容，有些人覺得Jarvis與Flavia只是為了節目效果，Isabella拍攝節目前應有心理準備，事後生氣是小器；亦有人覺得Isabella生氣有理，看到伴侶與異性過於親密，有情緒也是人之常情。Flavia事後在Instagram回應，不斷強調情侶之間的「信任」，似乎暗指Isabella不信任Jarvis，此言讓Isabella感到憤怒，在IG Story上直言「總之唔好用『信任』呢個字，合理化晒所有嘢。」

Isabella看到節目播出後更生氣。（IG@lhw_skeleton）

Jarvis與Isabella就宛如不少情侶的真實寫照，不滿伴侶與其他異性「行得太埋」，成為情侶之間最常見的爭執理由。伴侶醋意大發，被投訴的一方經常以「不夠信任」駁斥，把責任推到對方身上，主動提出參加節目的Jarvis更在結尾坦言「其實我是期望她不要那麼介意我跟其他女生的接觸，她能更理解對我跟異性的相處。」

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鏡頭前女漢子性格的Flavia與Jarivs不謀而合，皆提到對伴侶必須信任這回事。與此同時，Flavia在節目中故意在Isabella面前提起向Jarvis借衫一事，當對方因此表現不悅時，她又一臉無辜，難免讓人懷疑「直率」包裝下藏有機心。但有一點可以肯定是，一段關係是否可穩健長遠發展，講求信任之餘，更講求互相願意包容與設想；第三者的所謂介入、挑釁，從來都是其次。

《貼身36》中Flavia與Jarvis的互動惹人爭議。（IG@ViuTv）

信任不是掩護 亦非無底線包容

到底是女方多疑還是男方「做多咗」，自有公論，然而關係中的信任從來都不代表無底線的包容，一個人願意無條件信任，背後意味她相信對方與異性相處都有「底線」，也相信對方會懂得為自己設想，照顧自己的感受。



底線當然因人而異，情侶間互相磨合契訂。只知道，但真正愛你的人，不會三番四次利用你的信任，踐踏你的底線，甚至要求你為了他而將「底線」降低。

Flavia表示節目完結後，並未有影響她與男友的感情。（IG@flaviawg）

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參考資料：《Brides》

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