【馬詩慧王敏德愛情】王曼喜(Kayla)日前宣布與同性伴侶Elaine訂婚,母親馬詩慧(Janet)也隨即送上祝福。馬詩慧其實曾經不能接受女兒是同性戀,自言是「傳統女人」的馬詩慧,其實當年也曾為愛不顧旁人眼光及反對,與王敏德相戀並奉子閃婚。

王曼喜未婚妻Elaine早已融入王家。(IG@kaylaiw)

王曼喜曾在《01女生》的訪問中提及母親知悉她是同性戀後,她們整個暑假未有說過半句話。直至馬詩慧傳來一句「I just want you to be happy.」,兩母女才終於破冰。



或許王曼喜不只遺傳了馬詩慧的姣好身形,也遺傳了她的真性情。馬詩慧離開當時的丈夫黃重生與王敏德約會,兩人拍拖7個月後更奉子成婚。當時這段關係不被看好,兩人由相識到拍拖時間很短,而中、法、荷混血的王敏德外形俊俏,不少人都覺得他是花花公子,但馬詩慧還是力排眾議選擇了他,兩人相守至今28年,一直恩愛,用時間證明她的選擇。

對馬詩慧一見鍾情 王敏德寧曾介入其婚姻?

現年55歲的王敏德樣貌與當年相比未有太大分別,當年憑俊朗外貌及高大身材受到廣告商垂青,成為模特兒。第一次行騷便遇上馬詩慧,向身邊化妝師大讚她有型又性感。縱然身邊人提醒他馬詩慧已是「人妻」,但對她一見鍾情的王敏德還是直率地對馬詩慧說「我覺得我們的孩子會很漂亮!」王敏德於2018年擔任選美活動評判時,受訪時亦曾以「當時係人哋嘅馬詩慧」來形容。馬詩慧在訪問中亦分享過這段往事,直言覺得當時王敏德「發神經」,儘管如此,她事後還是主動邀約王敏德外出約會,兩人不顧世俗眼光越走越近。

王敏德對馬詩慧一見鍾情。(IG@janetma28)

年少輕狂的馬詩慧,第一段婚姻是未成年時已經嫁給土木工程師黃重生,可惜二人不合,後來她遇上王敏德,離婚再嫁,終於覓得一生最愛。兩人約會7個月閃婚,當時馬詩慧已經懷孕5個月,第一段婚姻結束不久,還未有時間梳理,她便匆匆再嫁,由資深記者兼新聞系譚蕙芸所撰寫的《文字欲:回應時代的特寫新聞》中記錄了馬詩慧的一篇訪問,她直言「好多人警告我王敏德係playboy,你還黐埋去?我話,不入虎穴焉得虎子。」在愛情路上跌一次,她還是願意再豁出去。

恩愛28年秘訣:保持自信

婚後的馬詩慧已經甚少「行騷」,卻依然保持曼妙身材,年過50的她走出來依然有模特兒的氣勢。歲月在她臉上留下痕跡,唯有那份自信依然不變,在婚姻中也不忘自我,丈夫和兒女都是美國籍,唯獨她結婚多年仍不願入籍美國,全因她自覺是「香港人」,而馬詩慧在奇妙電視節目《天下第一Friend》受訪時分享自己並沒有「馭夫術」,婚後只對王敏德說過「如果有一天你跟另一個人在一起,那是你的損失。」

馬詩慧與王敏德結婚28年,仍宛如熱戀情侶。(IG@janetma28)

從不管束丈夫 高EQ、有自信維繫美滿婚姻

婚後的馬詩慧繼續自信,從不管丈夫何時回家,不用對方報告行蹤,為各自保留空間。而王敏德婚後不時傳出花邊新聞,她受訪時坦言「我EQ高,而且我好有自信,所以我會相信佢!」而王敏德也不會辜負馬詩慧的信任,每次傳出新聞後都會主動向馬詩慧交代和解釋。不少人覺得婚後要如「貼身膏藥」才算是恩愛,馬詩慧與王敏德的相處之道反而是「少見」,因此兩人仿佛更懂得珍惜每次的「二人世界」,一起行山、一起漫步沙灘,愛了28年仍宛如熱戀情侶。

為彼此保留空間就是保持恩愛的秘訣。(IG@janetma28)

