有份出演劇集《C9特工》的李璧琦（Becky）日前於個人社交網站撰寫千字文，宣布離開效力12年的無綫，更答謝曾經幫助她的所有人。入行以來的李璧琦鮮少傳出緋聞，直到離巢前的一年才宣布與圈外男友結婚，更引用經文說：「兩個人總比一個人好。」

李璧琦（Becky）日前於個人社交網站撰寫千字文，宣布離開效力12年的無綫。(李璧琦 Becky Lee@Facebook)

現年42歲的李璧琦被已故的方逸華（六嬸）發掘，從司儀界躍進演藝界，雖然成名作不多，但她每次在劇集的傾力演出，也能於網上引起巨大迴響，例如：《同盟》中與「小叔」敖嘉年的床戲、《黃金有罪》中色誘洪永城與《三個女人一個「因」》中飾演野心強勁的女公關等。

【按圖看】李璧琦過去不少性感演出引起話題，被指專演「不安份的女人」或第三者角色：

擁有姣好身材的李璧琦，不時為配合劇集需要而在劇中大秀性感身材，甚至有網民稱李璧琦是專門演出「不安份的女人」或第三者角色，但原來現實中的李璧琦是一位虔誠的基督徒，對待愛情的態度亦非常認真，入行以內也鮮少傳出緋聞，與她常飾演的角色甚為不同，而圈外丈夫Adrian也向她求了兩次婚，才娶得美人歸。

【按下圖回顧】李璧琦（Becky）也出演不少女強人角色：

成長於單親家庭對愛情感恐懼 信仰拉緊與丈夫關係

李璧琦與圈外丈夫Adrian低調拍拖5年，直至2019年結婚才對外宣布戀情。(資料圖片)

或許觀眾不時在電視上看見李璧琦滿有自信地主持節目，堅定的腔調猶如擁有女強人般的幹練，更難以相信她是一位對婚姻感到恐懼的人，亦有柔弱的一面。

成長於單親家庭的李璧琦，童年頻頻經歷家人之間的吵鬧與冷戰，種種難受的感覺不斷植入她弱小的心靈中，長大後的她擔心若自己組織家庭的話會重蹈覆轍，寧可不觸及婚姻。

「大家一齊學習相處之道、互相鼓勵、一起成長，我終於在他的身上找回失去的信心。」 李璧琦（Becky）

李璧琦與丈夫Adrian更跟隨李璧琦去教會，最後更成為一位虔誠的基督徒。(李璧琦 Becky Lee@Facebook)

李璧琦接受其他媒體訪問時提到，不公開戀情是為保護私生活外，更不想給觀眾一種這個女星經常轉換男友的錯覺，有一次她與丈夫Adrian外出吃飯約會時，正值熱戀期階段的他們不時會親吻外，更會於枱底下牽手，但卻被傳媒寫成情慾約會。自此之後，李璧琦與丈夫Adrian於街外的約會便沒有再牽手，後來她丈夫Adrian向她透露那時真的很想與她結婚，希望可以光明正大牽着愛人的手，同時李璧琦亦透露非常感激丈夫體諒她的軟弱與難處，更願意默默陪伴在她的身旁。

我的恐懼症是，若有人長時間在我身邊，便需要安靜一下，要不然會透不過氣。我就開始思考什麼叫牀頭打架牀尾和，中間要很多協調，不過令我們安心是大家有共同信仰。 李璧琦（Becky）

圈外丈夫Adrian更為了靠近李璧琦的信仰背景，跟隨她一起去教會，最後亦成為一位虔誠的基督徒。李璧琦更透露自己是很着重私人空間，有時更會突然想發脾氣，加上她與丈夫的性格都是甚有主見和實行力很強，而丈夫的解決問題能力與速度亦很快，雖然中間有很多協調，但因着信仰令她與丈夫之間的關係與溝通更緊密，也如李璧琦宣布結婚時所引用的經文所說：「兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效。 若是跌倒， 這人可以扶起他的同伴...」。

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衝破婚姻恐懼全靠丈夫帶領

李璧琦與圈外丈夫Adrian低調拍拖5年，丈夫曾2次向李璧琦求婚。(becky_lee_811@IG)

李璧琦與圈外丈夫Adrian低調拍拖5年，直至2019年結婚才對外宣布戀情，同年7月更舉行婚禮，低調戀情獲得眾多祝福。但其實丈夫Adrian曾兩次向李璧琦求婚，第一次是在2017年的聖誕節隔天，雖然那時李璧琦答應了他的求婚，但耐何婚姻恐懼與事業上各種掙扎令他倆一直未能步入婚姻。

但李璧琦的丈夫卻沒有放棄，在兩年後於英國再次向李璧琦求婚，李璧琦向傳媒透露丈夫求婚時，沒有預備求婚戒指，卻預備一條刻有「Smile（笑容）」的頸鏈，原來當年他詢問李璧琦可否當他的女朋友時，他便暗自許下承諾，希望她每一天的臉上也是擺放着笑容，這個就是他的願望與目標。

李璧琦（Becky）坦言在丈夫身上找回當初對愛情失去的信心。（葉志明攝）

他總是願意學習，開放接受意⾒和其他無法量化的品質。 李璧琦（Becky）

當時，李璧琦被丈夫的舉動和真情剖白所吸引，更令她回想起兩人相戀多時的回憶，由相戀時兩人互相磨合、鼓勵與學習，一起成長為對方最合適的人，加上李璧琦指出丈夫是家庭中的長子，從小到大便養成一種願意承擔與照顧他人的性格，雖然年輕時李璧琦曾希望自己未來的丈夫是有上進⼼與幽默體貼，但她在丈夫身上得到的卻是更多，更是一個有質素和擁有相同價值觀的人，這個特質更能帶出彼此最美好的一面，最後李璧琦亦答應丈夫Adrian的求婚，讓他永遠成為陪伴她身邊的「The One」。

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