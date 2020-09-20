擁有一副潔白明亮的牙齒是每位愛美女生所追求的目標，但奈何都市女生都喜歡喝咖啡、珍珠奶茶一類「有色飲料」，令色素積聚在牙齒上，容易變黃變髒，令外表形象大打折扣。加上，新冠肺炎疫情肆虐，大家都避免到牙醫洗牙，所以一支好用的美白牙膏相當重要。

人們缺少了規律的牙齒護理後，牙齒變得暗黃與骯髒，於是一枝具有美白功能的牙膏就是急救牙齒的救星呢！(ora2_taiwan@IG)

世衛新指引：牙醫洗牙機易傳播病毒？

新冠疫情肆虐香港超過大半年，不少有洗牙習慣的女生也為了安全而避免到牙醫診所洗牙，皆因世界衛生組織（WHO）也在一項防疫新指引中提及，牙醫常用器材之一的洗牙機，在使用時輕易製造出霧氣和懸浮微粒，變相容易發生「播毒」情況，所以也建議市民減少或避免看牙醫。

世界衛生組織（WHO）指如非緊急情況，避免看牙醫。（WHO@Twitter）

但當人們缺少了規律的專業牙齒護理後，牙齒變得暗黃與骯髒，甚至有些茶漬或咖啡漬沾附上牙齒表面上，雖然戴上口罩可遮掩，但吃飯時總不能不露出「日久失修」的牙齒，想避免這個令人尷尬的埸面，市面上有不少帶有美白、去黃或除口氣的人氣口腔護理牙膏，而日本美妝排行榜@COSME便在近日釋出日本女生最愛用與推薦的「人氣藥用護理牙膏/牙粉」（日期截至15/9/2020）排行榜的頭20位至第1位，有數款牙膏的價錢更是超級便宜，但卻做到立即或短時間美白牙齒的效果，有急救變黃牙齒的作用呢！雖未必及專業洗牙的效果，但日常做好清潔護理，是重要的牙齒保養﹗

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延伸閱讀：

【第1位】APAGARD Premio 特效微粒子美白牙膏 50g︱售價：約HK$60

這款美白牙膏也獲得2015年@cosme口腔護理類大賞NO.1 (apagard_official@IG)

這款由APAGARD Premio於2014年推出的美白牙膏，推出多年後也不斷推出更新版，這款美白牙膏在市場也有一眾的支持者。牙膏添加了藥用羥磷灰石和亮白配方珍珠成分（光澤劑：水解貝殼硬蛋白液），雙重的美白成分，令美白的效果更為顯明，更同時達到強效修復作用，讓牙齒更為亮白，聲稱美白牙齒的能力是普通美白牙膏的35倍以上，也是網絡上火紅的「網紅牙膏」。

同時，這款美白牙膏也獲得2015年@cosme口腔護理類大賞NO.1；2016年@cosme大賞NO.1以和2017年@cosme大賞殿堂獎，可見它的人氣是如此的高，不少用家用後也分享，說這款加強美白牙膏味道清淡溫和，有點像綠箭，泡沫很豐富，用後牙齒立即明顯變得明亮。

資料來源：@COSME