楊明與莊思明情侶檔拍攝電影《時代》，然而楊明在戲內卻與許芯悅（Katie）是一對，雖然兩人只有拖手兼挨心口等場口，但有傳楊明女友莊思明場場戲都「近距離監視」。日前許芯悅就哭訴被莊思明的「氣場」嚇窒，傳媒報導一出，許芯悅稱被罵兼警告「唔好講太多」。

楊明與莊思明合作拍電影，但在戲內並非飾演情侶。（資料圖片）

許芯悅早前接受《01娛樂》訪問時回應事件，直言在拍攝電影時「佢（莊思明）隔住4、5個身位咁望住我，望到我好驚，我只能夠唔出聲。」許芯悅說到激動處更聲淚俱下，指受到不少攻擊自己的訊息，更直指「有錢唔係大晒」，似乎暗指攻擊自己的就是莊思明。莊思明隨即在Instagram反擊，直指有人「老屈作故仔」，又諷刺對方如「小丑」。

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莊思明與楊明拍拖4年，感情穩定，即將踏入40歲楊明又曾透露希望成家立室，嘴上這樣說，但楊明似乎還未「定性」，不時與傳出花邊新聞。而莊思明也不是第一次醋意大發，情侶之間偶爾「呷醋（吃醋）」是耍花槍及情趣，無傷大雅，但如果吃醋行為太過火，隨時會影響感情，甚至會導致關係破裂。

楊明與莊思明視彼此為結婚對象。（IG@lisa_chng）

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一直研究吃醋行為（Romantic Jealousy）的心理學家Ayala Malach-Pines曾在其著作《醋意的曼妙肌理》（Romantic Jealousy）中提出一個確認你是否「異常吃醋者」的簡單方式，在伴侶沒有出軌「前科」的前設下，看看在以下4種情況中，你會不會吃醋？

1.參加舞會時，他大部分的時間都和別人交談或跳舞 2.參加聚會或舞會時，他消失了好長時間 3.參加聚會或舞會時，他突然不知道到哪裏去了 4.打電話給他時，他總是通話中

莊思明與楊明近月相當「惹火」。（IG@lisa_chng）

「異常吃醋者」是病態？

Ayala Malach-Pines直言如果你因為頭兩個情況吃醋，屬於正常，但如果你因為第3、4項情況吃醋，就是屬於「異常吃醋者」。不過她也強調即使是「異常吃醋者」也不一定是病態，只是他們比一般人更敏感或想得更多，只要小事就會引起她們妒忌。有時容易吃醋，未必是源於對伴侶的不信任，心理學博士Gwendolyn Seidman在《Psychology Today》中提及綜觀過去多個研究調查，容易吃醋的人自信心較低、常常會覺得自己對另一半而言不夠好或者太過依賴另一半，因此經常害怕伴侶會離開自己或不再愛自己。

越愛一個人，就越怕失去他，這種焦慮並不難理解。只是常常疑神疑鬼，難免會讓另一半感到疲憊或無所適從，如何可以減低在關係中對另一半的醋意？心理專家在外媒《Bustle》中提出如何在關係中減少嫉妒的小貼士，點擊看===>

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參考資料：《Bustle》、《Psychology Today》

【點圖即看】若面對「進擊」的女生對男友調情，應該如何應對？===>