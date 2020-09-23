現年54歲的李若彤勤於做運動，零贅肉的她身材比年輕時更Fit，身形逆齡，樣貌又如何？李若彤最讓人深刻的角色一定是當年在《神鵰俠侶》中飾演小龍女一角，仙氣脫俗，後來多次翻拍《神雕俠侶》也難以取代。

李若彤版本的小龍女一直被奉為經典。（李若彤微博）

近日她在抖音上傳影片，身穿睡袍的她利用軟件特效極速重現當年小龍女，網民有些大讚她美貌不變，大讚她是永遠的女神，有網民則覺得李若彤略顯老態，感歎道「歲月是一把無情的刀」。其實近年主力在內地發展的李若彤已非首次重現小龍女一角，她曾參加內地綜藝節目《跨界喜劇王》及《我不是明星》，都換上小龍女的造型現身，大多網民都指她身形不變，但臉上難免有歲月痕跡，難以完全重現當年小龍女的神韻。

其實以50+的年齡而言，李若彤絕對是保養得宜。而剛過54歲生日的李若彤除了婚姻觀自有一套，對於大家一直質疑她的保養方法，她也在生日當天更霸氣地道：

有人覺得，女人年輕時候必須瘦，到了一定年紀，身上又必須有點肉。然而大家對美的認知不同，其實無謂胖瘦，健康即可。對我而言，身上確實必須有肉，但只能是肌肉。

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除了李若彤，以下女星都曾經重現自己當年的經典角色，誰能完美還原，誰又已經「不復當年」呢？

周海媚

53歲的周海媚近年仍活躍於影視圈，不時拍攝內地劇集，她在1994年及2018年都曾演出過金庸的經典作品《倚天屠龍記》，分別飾演周芷若及滅絕師太，兩個角色都讓觀眾留下深刻印象，但最經典的還是當年飾演的周芷若，更因此獲得「最美周芷若」之稱。

周海媚也曾在內地綜藝節目《我不是明星》及《王牌對王牌》中都曾經重新演繹周芷若一角，外貌凍齡的她依然演活了周芷若的嫵媚動人，網民大讚她完美還原當年角色。當年周芷若未能與張無忌修成正果，而周海媚也至今單身，獨居北京豪宅，不過她享受一個人的生活，並曾經在直播中坦言：

能活得很開心，不一定要找個男人在身邊，礙手礙腳！ 周海媚

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朱茵

48歲的朱茵近年專注家庭，甚少參與幕前工作。她與黃貫中拍拖到結婚超過20年，依然十分恩愛，不過至今仍不時有網民提起朱茵與周星馳的「一段情」。有傳當年兩人拍攝電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》時已經擦出愛火花，因此在戲中紫霞仙子與至尊寶的感情戲才會如此真實，而紫霞仙子也成為朱茵演藝生涯中的一個代表角色。

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朱茵曾經在內地節目《王牌對王牌》中重現電影《西遊記》中多幕經典場口，有網民大讚48歲的她演出當年角色時零違和感，依舊美麗動人，更直言「這就是女神和網紅的分別」，不過也有網民覺得她的演出已找不回當年神髓，因為對手不再是周星馳，而她也再不是當年的朱茵。兜兜轉轉，朱茵終於覓得對自己一心一意的黃貫中，二人愛得甜蜜，育有一女，年輕時卻如紫霞仙子般愛得義無反顧，每段關係都全情投入，但一旦不是對的人也絕不糾纏。她在《王牌對王牌》中曾提及：

如果你在那個人身上，看不見愛情的話，那就走吧，前面還有更好的！ 朱茵

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