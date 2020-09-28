【竹內結子逝世】「日劇女王」竹內結子日前被發現倒斃在寓所，終年40歲，經日本警方調查後，初步推斷她自殺可能性高。被稱為「笑顏女王」的竹內結子，一直以笑容療癒不少觀眾，因此輕生消息傳出讓不少人震驚。去年與小5歲的演員中林大樹再婚兼再為人母，月初復工出席活動時仍大談育兒經，難以察覺異樣。

竹內結子日前逝世，終年40歲。(IG@yuko_takeuchi0401)

「一想到可以取代我的藝人太多，就讓我非常害怕」

竹內結子產後露面看起來依然亮麗，然而她早前接受日本女性雜誌《LEE》訪問時，坦言自感因為育兒而覺得與社會脫節，所以對復出感到不安，「坦白說，為了第二次生產而暫離工作讓我感到很不安，特別是老大出生的時候，一想到可以取代我的藝人太多，就讓我非常害怕」。

竹內結子的笑容成為追憶。(IG@yuko_takeuchi0401)

而她也談到育兒的辛酸，雖然她與前夫育有14歲兒子，但事隔14年再為人母讓感到很大壓力，「雖然早已有心理準備，但晚上睡不到，被傳染的感冒又很難痊愈，照顧嬰兒真的很辛苦。與照顧大兒子時相比，育兒的知識有很大變化。」因此有人猜測竹內結子患上產後抑鬱。不過竹內結子自殺消息傳出，有網民湧入她前夫中村獅童Instagram留言，直斥他「漠不關心」，又留言指他應該照顧與竹內結子所生的兒子。

竹內結子與前夫中村獅童戲假情真，隨即閃婚。（《藉着雨點說愛你》劇照）

前夫偷食讓愛情童話破滅

竹內結子1996年以16歲之齡出道，2002年首次在日劇《午餐女王》中擔正，之後與木村拓哉合演《冰之驕子Pride》而風靡一時，成為當紅女演員。她現實中的愛情也很「戲劇化」，2004年與中村獅童合作演出電影《藉着雨點說愛你》，戲假情真，她愛中村獅童愛得義無反顧。2005年，事業如日中天的她選擇公開戀情兼宣布已懷孕3個月，隨即閃婚，婚後竹內結子也專注家庭，未有拍攝電影及劇集。

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竹內結子與中村獅童是不少觀眾眼中的金童玉女，然而，這個愛情童話僅維持了1年便破滅。二人2005年結婚，中村獅童成為人夫兼人父後還未懂「定性」，婚後仍花邊新聞不絕，先是傳出與離婚女星高岡早紀約會，在2006年傳出醉駕接載女星岡本綾返家。心碎的竹內結子沒有選擇原諒丈夫，2006年10月斬釘截鐵地帶着兒子離開丈夫，並申請與中村獅童離婚，2008年初正式結束這段兩年多的「短命婚姻」。而離婚後竹內結子獨力撫養兒子，沒有收取前夫撫養費，堅強的單親媽媽形象讓她的事業再創高峰。

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獲長子支持再婚組家庭

竹內結子離婚後，人氣不跌反升，戲劇、廣告代言的工作接到「手軟」。她曾經被拍到與堺雅人約會傳出緋聞，但一直未有承認。她於去年宣布與小5歲的中林大樹結婚，突然宣布交往兼結婚讓不少粉絲驚喜，然而，她與中林大樹並不是「閃婚」。

兩人早在2009年合作拍攝電影《白色榮光2：染血將軍的凱旋》就結緣，愛情長跑多年，大兒子也很支持竹內結子與中林大樹交往，跟繼父的關係也宛如朋友，在兒子的「幫助」下，竹內結子決定再婚，開始「三個人的生活」。她在今年初誕下次子，組成4口之家，更不時被拍到一起出遊，竹內結子表面看起來幸福美滿，但背後可能存在不為人知的壓力。

竹內結子與不久前逝世的三浦春馬合作拍攝電影《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》。（IG圖片）

不少粉絲及圈中藝人都因為竹內結子逝世而感到哀傷，然而，有部份網民卻直罵她自私，遺下8個月大的兒子，留言道「小孩子真可憐」、「都沒想過孩子嗎」、「媽媽的盡責就是如此嗎」。有不少網民則替她護航，直言竹內結子就是過於照顧別人感受，卻忽略了自己，才會壓抑情緒。

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