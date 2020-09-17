小鬼（黃鴻升）昨日（16/9）被父親發現陳屍家中，享年36歲，小鬼生前人緣好，圈中好友紛紛發文悼念，表示難以接受他的離世。緋聞女友峮峮（吳函峮）收到消息後，隨即取消工作，當日凌晨她貼出小鬼的睡臉照悲痛認愛，表示兩人已經拍拖一年半，而且感情穩定，言語之間透露不捨和心痛。

小鬼女友峮峮發文表達失去男友的悲痛心情。（IG@qun_04）

小鬼出道18年，公開的前度只有楊丞琳一個，並未有太多緋聞。小鬼與峮峮因拍攝節目《綜藝玩很大》相識，對方是棒球隊的啦啦隊員及模特兒，小鬼於今年6月被拍到在峮峮家中過夜，因而傳出戀情。不過兩人還是以「好朋友」互稱，保持低調全因小鬼希望保護這段感情。如今天人永隔，讓人心碎。

峮峮聽到男友死訊後，即時取消工作。（IG@qun_04）

小鬼渴望成家卻向峮峮提議「不結婚」

小鬼的死訊傳出後，不少網民即時湧入峮峮的Instagram留言，她卻未有回應。沉澱過後，她才在IG帖文「認愛」兼講述兩人的拍拖點滴。她直言為免被拍到，兩人約會大多都會留在家中，但她也覺得很幸福也不無聊。兩人很合拍，峮峮坦言「每一天我都在感謝老天讓我遇見了你」。兩人約定好要低調，所以一直未有公開戀情，但她心碎地道「太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了」，因此終於在小鬼逝世後認愛。

小鬼與峮峮為了避過傳媒，大部份時間都是在家約會。（IG@qun_04）

而峮峮也感激小鬼一直保護及寵愛自己，工作以外的時間都會「秒接秒回」，為了讓她安心，無論到那裏都會報道，更會傳照片、拍影片給她。昨晚跟朋友到宜蘭渡假的峮峮表示無論如何都聯絡不到男友，因為一直以來都是小鬼主動找自己，她頓時不知如何能找到對方，直言「我⋯真的無能為力」，看著讓人心酸。

小鬼多次表示自己希望35歲前結婚生子，但不久前他跟峮峮提議兩人不要結婚，細問原因他才表示「這樣如果未來我怎麼了，妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人」言語間可看出他對女友的愛及溫柔體貼，如今一語成讖，峮峮更加心痛，並直言「可是黃鴻升我只想要你⋯人生真的太難太難了⋯⋯⋯」

小鬼與峮峮因《綜藝玩很大》結緣：

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失去摯愛不用急著「Move On」

失去摯愛不論是家人、伴侶還是密友，都會是一種錐心之痛。當我們看到身邊朋友不幸痛失伴侶，往往會叫他們「節哀」。面對旁人的加油打氣及雪片般飛來的關心，他們卻始終無法有一絲釋懷，正如楊丞琳所言「我不會假裝我很好，我沒事。因為不可能好，不可能沒事。」而在往後，整個社會文化及身邊人都仿佛要他們「好起來」，因為這樣才能「正常」生活、工作，甚至會有人跟他們說要堅強，已故伴侶才能「安心地走」。

楊丞琳在Instagram直言無法假裝自己很好。（IG@rainie77）

明明眼淚已經充滿眼眶卻要忍住不滴下來，明明難過卻要擠出笑容，為的只是不辜負旁人的關心。

心理治療師LeslieBeth Wish及婚姻治療師Nicole Richardson卻在外媒《Elite Daily》中直言失去伴侶後，最應該做的事就是允許自己「無限期」地悲傷，你可能會用上幾天、幾週甚至數年，總之不要為自己設下時限。正如生病過後，每個人的康復進度也不同，當看到旁人已經回到「正常生活」後，你可能會感到焦急。LeslieBeth Wish卻直言你要接受這些事急不來，也不可能「奇跡」地釋懷，畢竟兩個人深深地愛過彼此，將彼此放在心中重要的位置。走出悲傷，每個人都有屬於自己的步伐和節奏，不用強求，也不用比較。

當自然而然地，你發現有一天自己已經準備好「Move On」及療傷時，又該如何開始？專家們在《Elite Daily》中提出以下建議===>

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參考資料：《Elite Daily》

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