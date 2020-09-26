【熟女強人】由胡杏兒、吳千語、沈卓盈、吳家麗主演的ViuTV新劇《熟女強人》即將播出，劇中卡士讓不少觀眾期待。資深演員吳家麗近年專注拍攝電影，久違地出現在電視圈，劇中角色由模特兒轉型成珠寶設計師及人生導師，預告中一句「要比男人活得更精彩」，是對白，也是現實。56歲的她至今仍是單身貴族，沒有愛情，依舊活得精彩。

吳家麗暌違電視圈已久。（《熟女強人》劇照）

吳家麗是一代性感女神，點擊回顧她昔日在電影中的精彩表現===>

+ 4 + 4 + 4

劇中的吳家麗年輕時為事業搏殺，選擇凍卵，是個獨當一面的女強人，同時獲黃錦燊、黃愷傑父子二人，及張松枝力追。經歷過香港電影輝煌年代的女演員，大多都已息影或者嫁人專注家庭，吳家麗的「事業搏殺期」卻從未停過，除了演戲，近年更涉足幕後，執導電影。

熒幕形象嚇怕男人

吳家麗在事業上從未歇息，成為不少人心目中的「一代女神」，在愛情路上卻不是如此順遂。她曾在電台節目《越界傾情》中接受吳綺莉訪問，直言多年無拍拖，保養得宜的她也一直無人追求。形容自己是完美主義者的她，「自己傷過人，也被人傷過，所以不信任婚姻。」

56歲的吳家麗風韻猶存，依然性感。（01娛樂/葉志明攝）

不同於其他女演員，被人形容為「騷在骨子裏」的吳家麗甫踏入電影圈便是演情婦、風塵女子、黑社會大嫂等「有經歷的女人」，她2015年接受雜誌專訪時，坦言熒幕上的形象嚇怕不少男人，她分享有次收工後與另一位形象溫柔的女演員到酒吧，其他男演員都圍着那位女演員轉，她直言男人追女仔都是「取易捨難」，吳家麗外表「強悍」，未開口已有不少男性因怕「食檸檬」而卻步。

吳家麗常被形容「騷在骨子裏」。（《出軌的女人》劇照）

前度出軌後猝死 惋惜一生

或許正因如此，吳家麗公開的感情經歷不多，唯一公開的戀情就是與督察王永基的一段情，吳家麗曾在無綫節目《最佳女主角》中接受黎芷珊訪問時指兩人相戀八、九年，對方迷失出軌，因而分手。兩人分開不久，吳家麗便接到王永基受訓猝死的消息，她至今仍提起仍覺惋惜。當日因無法忍受伴侶出軌，現在回看昔日一段情，她反而覺得情侶或夫婦之間，其中一方「迷失」其實並不稀奇，直言「男人出軌其實很平常」，只是視乎自己能否接受。

樂演壞女人「唔憂做」

吳家麗單身多年，感情生活無着落，昔日卻是「炙手可熱」的演員。1980年代在藝訓班畢業，隨即加入無綫電視，真正開始大紅大紫卻是在電影圈，1987年在《龍虎風雲》中與周潤發合演情侶開始嶄露頭角，但找她演的角色都是以「壞女人」、情婦為主，但吳家麗卻毫不介意，她曾在ViuTv節目《金像女情》中直言「我雖然演不正經的角色，但都是女主角。」

《龍虎風雲》是吳家麗的代表作。（《龍虎風雲》劇照）

與其他女星走不一樣路線，反而為她帶來更多機會，巔峰時期同時拍攝9部電影，忙到走路都會睡着，「當年沒有太多女演員和我爭，張曼玉、鍾楚紅、張敏都是做女主角，有妖艷、風塵角色就找我做，那時很少人演這類角色，我沒對手、不憂做！」縱然戲路相同，她在每套電影中都演出不一樣的韻味，1993年在《郎心如鐵》中飾演愛上癮君子的銀行職員，為了幫另一半掩蓋殺人罪而溶屍，因而獲得金馬獎最佳女主角獎。

《郎心如鐵》讓吳家麗成為金馬影后。（《郎心如鐵》劇照）

以往大多演男人身邊的情婦、煙花女子，直言「每一個年代的電影，每一個導演的戲我都拍過，我發現女演員或女性題材得到的機會不多，十部有八部都是男性主導。」於是，她開始當起編劇導演，她有份執導的《花街柳巷》，同樣飾演風塵女子，卻帶出她們的無奈與悲哀。

吳家麗展現了女性在電影上也可獨當一面，不再是為了取悅男性而存在普通煙花女子。同時，她的人生亦展現出不選擇婚姻，女人依然可以精彩過一生的無限可能。

【點圖即看】這些女星獨居卻樂得自在===>