宮崎駿動畫愛情語錄｜6部經典電影的告白：愛著一個人將給你勇氣

我們都說，每個人的童年總有一部忘不了的吉卜力動畫，教會我們成長。可是長大後再反覆看，你才更懂得，原來成長，是需要學會愛，懂得思念，面對離別。在看吉卜力動畫電影時，你總是不自覺的帶入其中，正如同所有角色，譬如霍爾、譬如月島、譬如千尋，他們特別平凡，有點柔弱，但是當遇到困難時，卻又無比堅定。

我一直在躲避，但我終於找到要保護的人了，那就是你。 《哈爾移動城堡》

後來你發現，原來，一個人不是天生就堅強，而是因為努力愛著一個人，於是變得勇敢。六部吉卜力動畫電影裡的愛情經典告白，讓你重新找到愛人的力量。

愛情路感到不順嗎？按圖看６部吉卜力動畫電影裡的愛情告白，看看能否感動你▼▼▼

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你也有想要告白，但是始終不敢開口的對象嗎？或者想要為彼此的關係增溫？六部吉卜力動畫中的經典愛情語錄，今天，或許就是最好的時機，傳給心儀的人這篇文章，和他告白吧！

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「我不勇敢，但深深愛上你給我勇氣」吉卜力動畫跨越三十年的經典告白】