【田馥甄（Hebe）愛情觀】田馥甄（Hebe）剛在台北完成了一連四場「田馥甄一一巡迴演唱會」，率先為歌迷獻唱出新專輯《無人知曉》：「我把我的靈魂送給你／或是一首歌／帶你潛進深海裡」，是次田馥甄在專輯中更唱出對婚姻的看法。

Hebe 田馥甄：「這整張新專輯都是自己所思所想，聽歌就對了。」（何樂音樂）

Hebe田馥甄比喻婚姻猶如《諷刺的情書》

台灣女子天團S.H.E三人中，Ella陳嘉樺、Selina 任家萱都分別組織家庭與經歷婚姻，而好姊妹Hebe田馥甄今年已37歲，遲遲還沒帶來好消息，她的戀情常常成為傳媒的焦點。

或許，田馥甄對婚姻的看法，能在她新專輯《無人知曉》中《諷刺的情書》真情表露出來：

愛過幾個人／篤定的眼神／差點以為世界多天真 Hebe 田馥甄 -《諷刺的情書》

美滿婚姻的幻想 不過「自以為是」？

《諷刺的情書》由丁世光包辦詞曲創作，輕鬆的旋律，讓人感覺舒服，綿密的歌詞卻在訴說一段失敗的婚姻；MV請來張榕容主演，採用一鏡到底長鏡頭方式拍攝，倒敘描述一位女子與另一半離婚、到結婚，從痛心至喜悅，諷刺我們曾經都以為婚姻便是愛情的幸福結局，然而，結婚證書、婚禮誓詞統統都是「自以為」。

田馥甄曾接受台灣《Elle》分享理想的愛情是：「你喜歡的人剛好也喜歡你。」她也深明這一點不容易，曾經有幸遇到過，但當中還摻雜工作、親情和友情等變數，這就是愛情。

從前笑別人／寫言情為生／好成那樣哪裡有可能 Hebe 田馥甄 -《諷刺的情書》

田馥甄（Hebe）在新專輯中分享她對愛情的不同看法。 （何樂音樂）

失敗愛情的唯一真相：你不屬於我

普世愛情千百萬種，但剛開始，我們都像初生嬰兒一樣，天真的、信任的，全心全意愛一個人，可能是順風順水步入教堂，可能是早已經歷失敗變得世故，但「篤定眼神」的人再次遇上一個令你相信真愛的確存在。

面對愛情／婚姻再一次失敗，人們總是開始找不同藉口：「是不是有第三者」、「是不是我做得不夠好」，糾纏幾回合，希望找出原因，又或是挽留對方，田馥甄選擇不安慰，反而恨恨地唱出：「唯一真相是你不屬於我。」

甚麼第三者、不夠好等會出現的原因都是不愛了，坦誠面對吧。無疑，不是不接受，而是回望對方曾說的誓言，現在都成了「諷刺的情書」，教人心碎。田馥甄（Hebe）曾指新專輯《無人知曉》是自己所思所想。不知她的愛情是否也曾經歷痛心而摻雜失望？

田馥甄（Hebe）新歌指在愛情上，總有人會逃避不愛了的事實。（何樂音樂）

以為愛情無所不能 原來是什麼都不能

愛情最奇妙是，給予情人巨大力量，同時也讓人無力，或許，就像歌詞統籌葛大為說：「諷刺就在於我們都以為無所不能的，原來是什麼都不能。」

但不用討厭這樣的自己，因為事情總讓人成長，正如田馥甄曾說到：「即使是悲觀的、低潮的、瘋瘋癲癲的自己，我都覺得那就是我人生的一部分。就算再回頭看以前很矬的樣子，我也覺得蠻可愛的，蠻難得的，因為也已經不可逆了。」

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