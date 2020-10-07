現年40歲的歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚後，便專心相夫教子淡出幕前。然而，歐倩怡並沒有只甘於幸福的家庭現況，更重拾入行前渴想讀書的心願，多年來一直孜孜不倦地進修。早前，歐倩怡更在個人IG公布已修畢營養學課程，未來更打算繼續進修碩士課程，在兼顧學業與家庭同時，都得到丈夫郭晉安的支持與體諒。

現年40歲的歐倩怡（Cindy）於2006年與當時相戀7年的郭晉安結婚後，便淡出幕前專心相夫教子，更選擇進修營養學。(cindyauau@IG)

或許不是很多人認識歐倩怡（Cindy）這個名字，只知道她與郭晉安是娛樂圈中的一對模範夫妻。但想必每一位90後的童年，即使未曾看過卡通片《櫻桃小丸子》，但總會在某一處聽過它的主題曲《問題天天都多》，而這首主題曲正正就是由歐倩怡所主唱。

歐倩怡更在個人IG公布已修畢營養學課程，未來更打算繼續進修碩士課程。(cindyauau@IG)

中五畢業後的歐倩怡決定參加新秀歌唱大賽，雖然未能擠身三甲位置，但卻得到華星唱片公司賞識，順利簽約成為歌手，往年加入無綫拍攝劇集，更因此在1999年結識在旅遊節目《反斗旅遊俱樂部》擔當嘉賓的郭晉安。那時樂觀、天真爛漫的歐倩怡，為當時處於事業樽頸位的郭晉安帶來一個適時的安舒區，為對方解開煩惱，兩人就這樣自然地發展成戀人，直到現在兩人已相愛21年，也育有一子一女，但原來別人眼中的恩愛夫婦亦曾觸及「離婚邊緣」，險成陌路人。

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模範夫妻曾陷離婚邊緣冷戰半年 挽救婚姻靠每星期一個約定？

歐倩怡（Cindy）與郭晉安婚後一直都恩愛非常，但原來他們也曾經歷過婚姻的低潮。(郭晉安歐倩怡@微博)

歐倩怡當年因加入娛樂圈後便沒有繼續學業，再讀書成為她的心願，當她2006年決定結婚淡出幕前後，便選擇同一時間重拾書本，先修讀營養學高級文憑，而歐倩怡選擇修讀營養學也是基於母親的身份，畢竟成為一位母親，最渴慕的是孩子能健康地成長，所以修讀營養學是最好不過。

歐倩怡一邊忙於照顧孩子，另一邊廂亦需要兼顧學業，而丈夫郭晉安亦忙於拍劇，變相是兩人各有各忙，郭晉安接受傳媒訪問時表示，曾經有一段時間兩人一星期只能見面一次，就連僅餘的二人世界，傾訴話題只圍繞着孩子，夫妻之間失去過往的激情與親密，彼此也少了相互欣賞與讚美，兩人關係變得軟弱。

歐倩怡當年因加入娛樂圈後便沒有繼續學業，所以她亦決定婚後重拾這個目標。(郭晉安歐倩怡@微博)

挽救始終比分開容易處理。 郭晉安

當時兩人經歷長達半年多的冷戰時間，但兩人並沒有因此而放棄，更約定每一個星期，雙方也需要抽時間過二人世界，走走以往相愛時曾去過的地方，找回當初戀愛的甜蜜，甚至探索新的戀愛地點，建立新的共同回憶。兩人也會重新審視對彼此的看法，也會在紙上寫下自己所喜歡的東西和對事件的看法，從而令大家更了解彼此內心的想法。

繼續、持續住去溝通、去傾、坦白。 郭晉安

我們有一個共同宗教信仰，有甚麼問題大家可以開聲祈禱好坦白好坦誠。 歐倩怡（Cindy）

走過婚姻危機的歐倩怡與郭晉安恰好也成為子女的榜樣，樂意溝通與不輕易放棄的心態為同行14年的婚姻帶來新希望。

夫妻相處之道：相敬如賓 不會再過份講求激情

郭晉安和歐倩怡在1999年期間一起拍攝旅遊特輯而相識相愛。(郭晉安歐倩怡@微博)

經歷離婚邊緣的歐倩怡與郭晉安感情關係變得更堅固，郭晉安於2014年憑劇集《忠奸人》獲得最佳男主角時，他身穿印有孩子樣貌的白色西裝外套，他對家庭的愛溢於言表。往後郭晉安更決定離開合作30年的無綫，簽約王祖藍的公司，北上發展拍劇。兩人結婚14年，首次面對長時間分離，但這種適時分離，卻讓雙方學習到在婚姻上另一種的相處之道。

學習到夫妻的生活應該是這樣，不會再太過講求激情，這種生活是大家都想要。 郭晉安

大家明白兩個人一起生活，都需要給雙方各自的空間，最重要每日都需要安排時間去融合。 郭晉安

激烈滿帶火花的愛或總是來得吸引，但要為多年婚姻感情保持溫暖，少一份「感恩」與「尊敬」也不可，而相敬如賓的相處正正是歐倩怡與郭晉安甜蜜婚姻的秘訣，兩人之間相處融洽，互相感恩對方的付出和存在，保持這個心態直到老，便是他們幸福愛情的關鍵，而郭晉安拍劇時，歐倩怡亦找到讀書樂趣，兩人抽空互相分享生活上的趣事，也令大家更珍惜可貴的相處時間。

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