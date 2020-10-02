曾獲得香港小姐季軍的朱千雪（Tracy）選擇淡出娛樂圈重拾學業，近日朱千雪被傳媒發現已修畢法律博士學位，並隨即加入一間著名律師行成為執業大律師。歷屆不少港姐在當選後數年，也決定重返校園增值自己，1994年獲得港姐季軍的李綺虹（Theresa）也毅然選擇轉行，在47歲時成為精神科護士，以另一個職業令自己的人生變得不一樣。

香港小姐季軍的朱千雪（Tracy）近日加入一間著名律師行成為執業大律師 (tracytschu@IG)

久未在幕前露面的李綺虹（Theresa）早前應ViuTV邀請，與當年同場參選香港小姐比賽，但獲得冠軍的譚小環一同拍攝旅遊節目《香港親善小姐》，李綺虹與譚小環走訪東京體驗當地的建築生活，更在節目大談過往的情與事。

李綺虹（Theresa）早前應ViuTV邀請與譚小環走訪東京體驗當地的建築生活 (《香港親善小姐》宣傳照)

而現年50歲的李綺虹在節目中的樣貌，彷彿像吃了防腐劑一樣，與當年出道的樣子毫無分別，也展現了李綺虹率性可人的氣質，也勾起觀眾對於她當年婚後誕子淡出娛樂圈的可惜，但其實許多人也不知道外表活潑的李綺虹，年紀輕輕已歷盡人間滄桑，而微妙的愛情成為她再活一次的動力。

曾被譽為「最美郭襄」 3次被提名金像獎「最佳女配角」 事業發展高峰時不堪壓力患上抑鬱症

李綺虹（Theresa）參選1994年的香港小姐比賽時，猶如一股清泉抓住觀眾的目光，令李綺虹在云云的參賽者中，勇奪季軍與最受傳媒歡迎獎。(1994年的香港小姐比賽截圖)

當時年僅六歲的李綺虹（Theresa）隨家人移居到加拿大生活，但李綺虹的父母因不能說流利的英語，導致一家人在異國的生活變得非常艱難。輾轉多年，李綺虹的母親不堪生活與經濟的壓力而患上精神病。照顧家庭的重擔便落在十多歲的李綺虹身上，李綺虹為了賺取更多金錢，選擇隻身一人到英國打工賺錢換宿。然而，困境人生沒有奪走李綺虹的盼望，留下的卻是屬於她的錚錚鐵骨。

李綺虹在1995年版本的《神鵰俠侶》飾演郭襄，更被傳媒形容為「最美的郭襄」。 (1995年版本的《神鵰俠侶》劇照)

李綺虹（Theresa）抱着可意大利拍外景的機會，參選1994年的《香港小姐競選》，誰不知甜美動人目光清澈的李綺虹，猶如一股清泉抓住觀眾的目光，令李綺虹在云云的參賽者中，勇奪季軍與最受傳媒歡迎獎。加入娛樂圈後的李綺虹已隨即與「四大天王」之一黎明在台慶劇《阿Sir早晨》中飾演情侶，之後李綺虹在1995年版本的《神鵰俠侶》飾演郭襄，當時李綺紅率性活潑的個性將角色演繹得淋漓盡致，更被傳媒形容為「最美的郭襄」。

之後的李綺虹更躍進電影圈，與一眾巨星拍攝電影，如：與張國榮和梅艷芳的《金枝玉葉2》和劉德華的《奇異旅程之真心愛生命》等，李綺虹拍攝20多部電影，已3次獲提名金像獎「最佳女配角」。誰不知李綺虹正值事業高峰時，卻因工作壓力太大而患上抑鬱症，那時李綺虹幸得丈夫Corey Solomonson的支持與不離不棄，令她從黑暗的旋渦中走出來。

【按下圖回顧更多】李綺虹（Theresa）往年甜美可人的劇造型照

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李綺虹患抑鬱症9個月 感謝丈夫不離棄 自身經歷助同路人 47歲成為一位精神科護士

患上抑鬱症後，李綺虹的情緒經常處於不穩定狀態，但丈夫對她不離不棄 (李綺虹（Theresa）@微博)

患上抑鬱症後，李綺虹的情緒經常處於不穩定狀態，但隨李綺虹到港的丈夫Corey Solomonson卻沒有放棄她，更在艱難時扶她一把。李綺虹在接受傳媒訪問時曾透露，自己最差的時候更是整天躺在床上哭泣，更曾多次想過一死了之，甚至想駕車衝橋自殺，加上在康復的過程中李綺虹更曾多次趕走丈夫Corey，甚至多次揚言找律師離婚。但當時丈夫卻百般體諒她情況，經常陪伴她治療與運動，即便對方每一次被她趕走後，也都總是說安慰她的說話。原來丈夫在兩人相戀時，曾偷偷地在李綺虹的爺爺墳前，許諾會照顧她一世。如此專情的男人在心靈上給予李綺虹很多的鼓勵，因為患有情緒病的人最需要的是身邊的同行與體諒。

患抑鬱症最差的時候，我動不了，整天躺在床上哭泣。但躲在床上吃藥，你不會好轉的，藥只是幫你行下一步。 李綺虹（Theresa）

每次都是他挽救，他很癡情地拒絕分開，說（李綺虹）你要跟我在一起，說會保護我、不放棄我。 李綺虹（Theresa）

飽受抑鬱症困擾長達9個月後，李綺虹重新審視自己的人生去向，李綺虹沒有選擇留在香港，而是回到加拿大的郊區過着恬靜生活外，回顧自己患病時的苦與樂，在2013年決定修讀護士課程，畢業後當一名主力幫助兒童情緒的精神科護士，李綺虹在訪問中也表示：「我好開心返這份工，好像終於做回自己應該做的事。」以同路人的身份作為輔助者，療癒受傷人心靈，撫平他們的傷口，令自己的生命變得更有意義與不一樣。