【髮型臉型配對】挑選一個合適的髮型對女生也許是個難題，有些女生綁起頭髮來總是顯得臉小精緻、有些則顯得臉大、顴骨高。原來，要看一個髮型與自己合不合適，也需要根據搭配個人的臉型，畢竟對的髮型可以修飾臉型與五官。即測自己適合束起還是散髮？

有些女生綁起頭髮來總是顯得臉小精緻，但有些則顯得臉大，其實只要了解清楚自己的臉型，便可以解決顯臉大的問題了！(rachel_mypark@IG)

不少女生在炎夏或做運動時，把一頭秀髮綁起來，方便且一掃悶熱。可是，部分女生即便想綁起長髮，卻擔心自己的臉型不太適合綁頭髮，反而會更加突顯臉上的不足。其實，一個髮型合適與否視乎五官與臉型，只要清楚了解以下3點，便知道自己束髮還是散髮更好看﹗

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一、下庭稍長的短臉臉型 —下庭稍長者：適合綁髮 上庭中庭較長者：適合散髮

下庭稍長者：適合綁髮 上庭中庭較長者：適合散髮，若擔心額頭髮際太高的話，可以弄一些髮際線附近的碎髮來修飾臉部 (jung_eunhye__@IG)

「短臉臉型」意指是臉部的長度（額頭髮際的中心到下巴中心最低點的長度）比起臉部的寬度（兩邊耳朵之間長度）小，一般短臉的女生除了臉部長度比寬度小之外，大多數也伴隨著下庭（鼻至下巴）略比上庭（額頭由髮際下至眉間）、中庭（由眉間下至鼻）短，很容易有一種臉部上半部分很重的感覺，如果是上中庭較長者，適合散髮，平衡上重下輕的感覺。

如果屬於「下庭稍長短臉型」的女生則很適合綁髮，因為蓬頭散髮很容易顯得更笨重，有種頭重腳輕的感覺，加上綁起頭髮的話，可以適當拉長臉部上庭中庭的長度，令到臉部輪廓更為平均。

二、頭頂高低（髮際至頭頂高度）—髮頂高者：適合綁髮 髮頂低者：適合散髮

髮頂低者（右）應該要盡量避免綁髮 (小紅書@乔plus)

要看一個人是否適合綁頭髮除了看「三庭」臉型外，讓有一個很重要的元素：「頭頂高低」。髮頂高的輪廓臉型是比起頭頂低的臉型更為適合綁頭髮。皆因頭頂高的女生綁起馬尾後可讓額頭看起來更為「翹」與立體。

若髮頂低者綁起馬尾後會更加突顯臉型上的不足，如上庭過短，顯臉大。髮頂低者的臉型其實是更為適合散髮造型，想要多一些時尚造型感的女生，更可以參考韓國的捲燙造型，於髮型上加一點捲度及層次感，不但可拉高髮頂的造度，同時還修飾臉型，讓到臉部顯瘦滿分呢！

三、臉型線條的流暢度—稜角臉型者：適合綁髮 臉型流暢者：散髮、綁髮都適合

臉部線條本身就很順暢的臉型，基本上綁髮、散髮都會很好看 (ssongdd@IG_)

有時候精緻完美的側顏比起正面的樣貌或許更為撩人，而臉型的線條順暢度其實是取決於顴骨與下頜這一段距離，如顴骨突出或下顎線明顯的臉型相對於其他臉型來說，骨骼線條較為明顯和有稜角。相對而言，有稜角的臉型竟意外比起臉型流暢者為更適合束髮，有稜角臉型者束髮可以更加強調顴骨線條和修飾骨骼輪廓線條。

有稜角臉型者需要注意的地方是透過兩側的瀏海修飾輪廓線條 (hanjungeun__@IG)

不過有稜角臉型者需要注意在綁頭髮時，也可透過兩側的瀏海或不同層次和捲度的邊際髮修飾輪廓線條，讓臉部線條看起來更加飽滿。另外，臉型流暢者基本上無論束髮或散髮皆適宜，只需要根據個人喜好或造型氣質來選髮型便可。

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