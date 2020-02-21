【性愛教室】親熱情緒易冷卻　前戲與床上的11個掃興行為不要做！

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兩性之間不管是情侶或夫妻，除了溝通與相處很重要之外，另一個重點就是愛愛了。良好的性生活不僅可維持男女間的和樂關係，還能有更多的生活情趣。但您知道有些行為在愛愛時是大NG嗎？以下分享幾點在前戲以及愛愛的過程中，千萬記住不要做的NG行為，才能讓彼此一起享受最高的歡愉！

文：Adam Wu　醫學審稿： 姜冠宇醫師／Hello醫師

▼▼首先，想親熱之前，正在培養情緒的時候，這五個禁忌一定要避免▼▼

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▼▼以上是想親熱之前，正在培養情緒的一些禁忌，如果已經開始進行了，就要避免以下的行為▼▼

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讓我們來重溫一次以上親熱禁忌，不論男生女生，都要認真避免呢：

事前培養情緒禁忌：

1. 不要宣洩負面情緒

2. 不要隱藏自己內心的幻想

3. 不要批評對方

4. 不要談到以前交往的對象

5. 不要給自己壓力

床上禁忌：

1. 不要假裝高潮

2. 不要不接吻

3. 不要不在乎愛愛以外的細節

4. 不要太狂野

5. 不要沉默不語

6. 不要沒有變化

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：愛愛不搞砸～這些NG行為千萬不要做

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