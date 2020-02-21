【性愛教室】親熱情緒易冷卻　前戲與床上的11個掃興行為不要做！

兩性之間不管是情侶或夫妻，除了溝通與相處很重要之外，另一個重點就是愛愛了。良好的性生活不僅可維持男女間的和樂關係，還能有更多的生活情趣。但您知道有些行為在愛愛時是大NG嗎？以下分享幾點在前戲以及愛愛的過程中，千萬記住不要做的NG行為，才能讓彼此一起享受最高的歡愉！

文：Adam Wu 醫學審稿： 姜冠宇醫師／Hello醫師