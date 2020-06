【性愛教室】常見6大愛愛謬誤：不可主動要求丶不想做等於不愛？

一些研究指出,女人有太多關於性的迷思,有時候您所想的,男人未必也是這樣看。以下是女性最常有的6大錯誤認知,來看看您是否犯了哪一點,以及如何改善,並與伴侶一起享受性愛所帶來的歡愉。 文: Amy Chu 醫學審稿: Dr. Stephen Lai/Hello醫師

▼▼女性最常有的6個關於性的錯誤認知(下文有更詳盡解釋)▼▼

+ 3 + 2

1. 女人不能主動提出要求 X

不少女性經常擔心自己的行為舉止不夠端莊淑女,尤其不希望自己看起來太想要、太飢渴,或被貼上太主動的標籤,因此不會主動要求對方與自己做愛,這真是個嚴重錯誤的想法!因為很多男性覺得自己總是「先開始的那一個」,容易對雙方關係感到不平衡。其實,男性和女性在乎對方的程度是一樣的,慢慢地向對方表達自己的熱情吧!您的伴侶一定會很樂意接受,而您也可以學著主導自己的性生活,達到前所未有的快樂。

▼▼【相關文章.按圖率先預覽:【性愛教室】13個女生愛愛時要認清的事 多點性暗示、主動性

+ 20 + 19 + 18

2. 男人做愛時只注意女人的身材 X

女人若一直在意自己的外表,會沒辦法好好享受性愛,達到應有的高潮。不要去想自己的肚子有多肥、臉上的妝好不好看,您應該要專注在性行為本身帶來的滿足感,為自己創造高潮的機會。

美國羅格斯大學(Rutgers University)的生物人類學家海倫‧費雪博士(Dr. Helen Fisher),也是全球研究兩性關係的頂尖專家之一,曾出版過一本書,中文譯名為《我們為何戀愛?為何不忠?:讓人類學家告訴你愛情的真相》(Why him?Why her?: How to Find And Keep Lasting Love?)裡,提到那些女人擔心的事情裡,男人根本連一半都不會注意到。當女性表現出興奮、活力、對男性有興趣的態度,且擁有靈活的思維時,男性便不會特別關注某些地方。

費雪博士認為,進化論可以解釋男性的選擇性視盲(Selective blindness),是符合自然法則的生理缺陷。根據達爾文的理論,男性(潛意識地)會尋找可以繁衍健康後代的女性。在數百萬年前,男性就偏好有生育能力的女性,以繁衍許多後代。時至今日,這種原始的生存機制仍然發揮一定的影響力。男性較容易被健康、年輕、有生育力的女性吸引。費雪博士建議:與其擔心自己的腰細不細,屁股大不大,不如想辦法增加自己的活力、熱情和興趣。

▼▼【相關文章.按圖率先預覽:性愛教室│6種帶氧運動提升性功能、性慾、持久度 凱格爾助高潮

+ 5 + 4 + 3

3. 對男人來說性沒什麼 X

女人對性沒有興趣、性對於男人只是性而已,這種想法早已過時了,我們應該摒棄,對一些男人而言,性可是件大事,千萬別小看它。

美國西雅圖太平洋大學(Seattle Pacific University)的心理學教授萊斯·帕羅特(Les Parrot)表示,研究證實,在一段親密穩定的關係中,男人和女人對於彼此間的性愛更能感到滿意。帕羅特說:「許多研究都很清楚地指出,已婚夫妻的性生活品質最好,也最常有性行為,這告訴我們,隨便的性行為是很難令人滿足的。」

費雪博士和她的大學研究生進行了一項關於一夜情的研究,數據顯示,男性對於一段關係的重視程度和女性不相上下。這項研究調查了有一夜情經驗的男女,超過50%的女性和52%的男性表示不希望發展更深入的關係,只有1/3的研究對象發展出更進一步的關係,我們可以從中學到什麼呢?博士說:「別以為男人都不浪漫。關於性的看法,有兩點最大錯誤,那就是女人對性沒有興趣,以及男人不如女人浪漫。」

【相關圖輯】【性愛教室】「後戲」與前戲一樣重要!六招示愛高潮過後不秒睡(點圖繼續閱讀)↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

4. 男人隨時都想著做愛 X

當然,對於大部分青少年而言,只要女生想要,他們隨時都樂意奉陪。但男人和青少年不同,他們面臨許多生活的壓力,如家庭責任、工作壓力、經濟壓力等,這些都會降低男人的性慾。這個真相可能會讓許多女人嚇一跳,因為她們總認為如果男人性趣缺缺,是因為自己不夠性感的緣故。

對於女人而言,若男人表示沒有心情做愛,這簡直讓人難以置信。因為女人知道自己深愛著對方,但不會總想著要跟對方做愛,所以男人一旦表示不想做愛時,女人就會想著「他不愛我了。」這不是真的,男人只是純粹不想做愛而已。

【相關圖輯】女性高潮都有得練?5大興奮表現分析性生活滿足程度(點圖繼續閱讀)↓↓↓

+ 2

5. 男人不需要被指引 X

即使跟長期相處的伴侶或親密好友赤裸裸地談論性愛、喜歡或不喜歡的事情,還是會讓人感到尷尬。但要知道,這僅是讓自己獲得滿意性生活的一種方式。

女人一定要對自己的性生活負責,如果女人不主動,沒有男人可以讓她達到高潮,世界上最棒的伴侶也不懂讀心術。好消息是:幾乎所有男人都想取悅自己的女人,只要您的表達方式不要太傷害男性的自尊,他們都會欣然接受。

費雪博士建議,女人可以採用三明治表達法,也就是在五件男人喜歡的事情中,穿插幾件他們不喜歡的,直到下次上床的時候,就會知道結果了。不過,只要您清楚表達自己的意見,男人是會傾聽的。

▼▼【相關文章.按圖率先預覽:【性生活】床上的相處最真實直接 由性愛體位看出伴侶個性

+ 6 + 5 + 4

6. 男人想嘗新是對現狀不滿意 X

情侶在一起久了以後,想要來點新鮮的以增加情趣是很正常的,這不代表對方對您或目前的性生活不滿意,簡單一句話:別往心裡去。然而,明白自己的極限到哪裡非常重要。

如果對方所做的提議,讓您感到很不舒服,請清楚地告訴對方自己的底線,並解釋為什麼,當然,表達的時候要盡量溫柔。若這件事並不違反您自己的道德底線,但您仍然不想做,還是要解釋一下原因。若這件事很嚇人,您打從一開始就不喜歡,請先不要反應過度,告訴對方需要時間思考一下即可。

▼▼【相關文章.按圖率先預覽:【性愛教室】28/5國際自慰日 大膽享受與自己的性愛高潮時刻

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀:

學起來更享受性愛~女生必知這13件事

無性婚姻有關係!夫妻想愛4招增激情

【本文獲「Hello醫師」授權轉載,原文:女人不能主動要?6個關於性的錯誤認知】