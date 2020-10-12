【心理測驗】「第三者」、「小三」在愛情中永遠承受著罪名。「情不知所起，一往而深。」世間情愛並非隻言片語可道盡，更是難分是非對錯，錯綜複雜的關係總是讓人刻骨銘心，錯愛人夫的虐戀變成情感的撕扯，傷人傷己，一切既已註定，為愛飛蛾撲火的女人又該何去何從呢？

愛情中有些人甘願做第三者？（Kelly Sikkema/Unsplash）

鄧萃雯——曾介入江華與麥潔文婚姻

1996年鄧萃雯與江華合拍亞視電視劇《我和春天有個約會》而展開了一段虐戀轟動一時，兩人因戲結緣不僅在戲中有感情戲，有指戲外也產生情愫假戲真做，然而江華當時已是有婦之夫，與歌手麥潔文已經結婚4年，老婆更懷有身孕。據悉兩人當時仍過從甚密，禁忌之戀在當時被議論紛紛。

鄧萃雯曾與已婚的江華有過一段情，現年54歲的她至今仍是單身。（鄧萃雯@微博）

我沒有想著要破壞別人的婚姻，我只想著愛 鄧萃雯

明知對方是有婦之夫，鄧萃雯仍然不顧一切愛上對方，深陷其中不可自拔，事後她在接受《志雲飯局》的訪問時承認自己曾介入他人婚姻，坦言當時像「盲了一樣」相信對方真的很愛自己，也相信自己很愛他，可以不理會其他一切世俗看法。直到突然有一天她發現一切都不如她所想那般美好，感覺自己十分愚蠢，更表示是「人生中做過唯一後悔的事情。」

然而江華出軌風波更是峰回路轉，與鄧萃雯戀情「見光死」之後，江華卻反與太太麥潔文聯手力斥鄧萃雯不是，讓鄧萃雯形象一度直插谷底，雙方更隔空展開罵戰，揚言會打官司告對方誹謗，雖然事件最後不了了之，但仍在雙方心中留下一條刺。

鄧萃雯曾因介江華婚姻形象大跌：（點閱下圖）

姚子羚——被指是「三奶」捲入四角戀？

39歲姚子羚也曾捲入感情風波，上年有報道稱她戀上夜店董事Raymond Young，對方更有家庭，姚子羚被指做人「小三」更流出多張二人合照。然而沒過多久又有報道指男方是失婚人士已經與老婆離婚，卻被爆與前妻一直藕斷絲連，還有一名圈外「二奶」，姚子羚只是「三奶」。更驚人的是有傳姚子羚一直知悉這段四角關係，但仍無意與對方分手，直至兩人戀情浮出水面後，姚子羚只好忍痛分手，並對外宣稱兩人的已由情侶關係變回朋友。今年4月姚子羚再被拍到與Raymond Young外出，疑再復合，事後她否認傳聞只强調兩人是朋友關係，錯綜複雜的感情關係讓人霧裏看花。

姚子羚曾被指捲入與Raymond Young的四角戀。（elaine_yiu@IG）

姚子玲曾捲入四角關係的是非當中：（點閱下圖）

+ 2 + 2 + 2

王祖賢——傳介入富商林建岳婚姻

王祖賢當年以一身仙氣、傾國傾城的美貌不知迷倒了多少粉絲，她從台灣到香港發展事業如日中天，火速成為一線女星。然而她當時卻因被指愛上已婚香港富商林建岳，介入他與謝玲玲的婚姻而幾近身敗名裂。據聞當年林建岳認識她後便展開猛烈追求，因抵擋不住對方的求愛攻勢而被擄獲芳心，一開始王祖賢矢口否認戀情，堅稱林建岳僅是認識多年的朋友。然而紙包不住火，林建岳夫妻二人最後於1995年正式離婚，當時指責王祖賢的聲音不絕。

王祖賢當年傾國傾城是一代玉女女神。（膠片博主@微博）

林建岳家人非常反對二人離婚，其中最為人所熟知的，要屬林建岳母親更出口大罵王祖賢指當兒子「叫雞」。直斥王祖賢為妓女來表達不滿，一代玉女被冠上「小三」、「狐狸精」的罵名，轟轟烈烈的一段愛情卻讓她事業及形象一落千丈，她與林建岳的戀情也最終無疾而終。風波過後，後來王祖賢自90年代中後期減少演出，後來王祖賢和齊秦舊情復燃，卻也是有緣無份。王祖賢在2004年正式息影並移居加拿大，潛心學佛，如今53歲的她孑然一身，一代女神感情始終無法塵埃落定，令人倍感惋惜。

王祖賢被指是「小三」介入富商林建岳婚姻：（點閱下圖）

+ 3 + 3 + 3

【心理測驗】你做第三者的指數是多少？

有些人甘願做愛情中的「小三」？明明知道對方有另外一半，甚至知道這段不倫戀情沒有結果，仍然會不顧一切往火坑中跳。承受道德的指責，愛情確實不分對錯，只有選擇而已，決定不顧一切投入一段感情之前，仍需衡量是否值得。台灣節目《現在才知道》介紹超準心理測驗來測試嘉賓「成為第三者的指數」，一起來測試一下吧！

哪種人容易成為第三者？（DESIGNECOLOGIST/Unsplash）

【心理測驗】 下列魔法物品，你選擇哪一件物品放在書房作擺飾？ A．一束玻璃玫瑰花 B．一根魔法棒 C．一把古老的掃帚 D．一顆透明水晶球

心理測驗結果：（點閱下圖查看）