新冠肺炎疫情下，無法旅行飛去韓國大肆購物，許多人都選擇用網購來滿足自己添置韓裝的慾望。其中韓國服裝搭配兼購物平台Codibook是筆者的最愛之一，不但集結了各式風格韓國女裝品牌，還提供熱門搭配給你穿搭靈感以供參考，從甜美可人的淑女風到個性獨特的暗黑風，不同風格應有盡有！

只要買滿港幣$200就可以把戰利品免運費寄來香港。(Codibook)

簡約清新風格——Common Unique

韓國女裝店「Common Unique」走簡約清新路綫，每件衣服都透露著淡淡優雅的女性味道，還緊貼韓國潮流不斷推出新款。秋冬季節從外套、上衣到裙褲，每件單品都十分百搭，簡單的設計暗藏精緻細節，無論怎樣穿搭都能展現溫柔氣質，價格低至港幣百元出頭，趕快稱還未入冬之際入手幾件心頭好吧！

Common Unique走簡約氣質路綫人氣超高。（Common Unique）

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個性暗黑風——binary01

如果甜美優雅不是你杯茶，更喜歡追求型格或是標奇立異的穿衣風格，在茫茫人海中展現自己獨特時尚品味的你，那麼主打個性暗黑風的「binary01」或許符合你的口味。該品牌推出的衣服帶有濃濃的「Girl Crush」風格，獨特的設計以及剪裁融合可愛、性感、型格，穿上這家店的衣服絕對能讓你在人群中變得十分突出，你敢駕馭這種暗黑系列嗎？

binary01主打充滿個性的暗黑風，適合不愛走甜美風的型格女生。（binary01）

更多「binary01」穿衣搭配：（點閱下圖）

+ 2 + 2 + 2

可愛甜美風——GIRLS RULE

走清純可愛路綫的韓國女裝店「GIRLS RULE」的衣服系列利用乾淨的素色，打造明亮恬靜的形象，乾淨俐落的款式適合任何女士，無論是上班OL裝還是出街Look，都能輕鬆找到合適的衣物。而且該店衣服的價格親民，大多數定價維持在港幣兩百元以内，性價比十分高！

GIRLS RULE主打可愛風格充滿年輕氣息。（GIRLS RULE）

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