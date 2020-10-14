【余香凝結婚】余香凝昨日（13日）在社交媒體上公布婚訊，與前度陳家樂一段情正式劃上句號。余香凝IG帖文寫：「只知道餘生都會和你手牽手一起過每一天。」未有表明未婚夫身份，只道是圈外人。

余香凝宣布結婚，她昨日（10月13日）在社交媒體上公布婚訊，寫：「只知道餘生都會和你手牽手一起過每一天。」未有表明未婚夫身份，只道是圈外人。（Ijenniferyuuu＠instagram）

今年27歲的余香凝突然宣布婚訊，面對「奉子成婚」與傳聞，她未有否應。不其然令人想到分手後曾聲淚俱下的前度陳家樂。

陳家樂見余香凝與男生合照聲淚俱下 保護舊愛：她沒有偷食

余香凝與陳家樂在2014年因拍攝《總有出頭天》相戀，二人愛得高調，不時一起出席活動，又頻頻分享甜蜜合照。陳家樂時時在訪問提到因為一次車禍，余香凝當場鼻骨爆裂，陳家樂聲言會一生一世照顧女友，並送上鑽石戒指作為見證。

陳家樂認定余香凝為結婚對象，兩口子在人前一直十分甜蜜。只是，二人拍拖三年多後，有傳媒把余香凝與保險才俊Victor的相片給他看，更指余香凝整晚都留在Victor家。陳家樂聲淚俱下，才回應二人經已分手。

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人來人往，緣起緣滅，半點不由人。一旦愛情過了氣，不是唏噓，就是恐怖，不過也有例外，愛情不再，也可「化作春泥更護花」。

洪卓立哭泣為湯怡澄清：「她並不是一個貪慕虛榮的人。」（娛樂／陳順禎攝）

洪卓立哭泣回應：湯怡不是貪慕虛榮的人

另一對圈中的金童玉女，就是相戀11年的洪卓立與湯怡。當時二人的事業都剛起步，洪卓立更大病一場，湯怡都在身邊，二人最後還是在2018年分手，雙方「粉絲」更掀起罵戰。

網民數落湯怡似是而非的「罪狀」，指拍拖初期，洪卓立人氣較湯怡高，因此被指她借洪卓立「上位」，又指她落力營造絕世好女友形象，卻在走紅後，便不再喜歡提起洪卓立，而導火線更被指是因為第三者的介入－湯怡上載與陳家樂合照，網民於是懷疑她移情別戀。

面對傳聞，湯怡未有多回應，反之是洪卓立在18年出席活動時，哭着做訪問，一言一語都是為了保護舊愛，指自己低潮時，都是湯怡陪在身則，

=======>點擊看洪卓立如何保護舊愛，更向湯怡「緋聞新歡」道歉？

分手後最能看清一個人的真面目？

有人說，分手後最能看清一個人的真面目。再見亦是朋友，根本只是童話，能好好坐下來話當年，當年又何來不得不分開？不過，比起撕破臉，互罵宣洩，保護前度，只說好話，不一定是不愛不恨，不過是為二人留下情面，也算是修養一種吧。

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