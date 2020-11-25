周星馳被前女友追佣金　財務專家：情侶婚前應討論這5個金錢問題

在結婚前，你們有好好談錢了嗎？雖然這聽起來不是一件很浪漫的事，但卻是可以幫助你們日後走得的更穩定的基礎。越早談越好，現在就開始找方法吧！

準備步入婚姻殿堂？不想你們愛情間出現財務糾紛，就要跟他好好談談．你有跟伴侶好好討論你們的財務問題嗎？按圖看專家給你們的財務建議▼▼▼

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「從今天開始，無論是順境或是逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你。」

結婚典禮上，我們常常聽見這句誓詞，說明往後的人生，我們會努力為彼此的生活付出，不論條件如何。然而，在這些浪漫與勇氣背後，我們也來聊聊實際的問題──就如同成熟的感情基本一般，想要一起生活，你們也必須要有成熟的金錢觀。

所謂成熟，不再於要準備多少錢才夠用，而是你們有沒有在金錢上的共識？如果錢涉及的層面那麼廣，那你們有沒有開始進行討論？你們各自可能有不同的理財習慣，今後要該如何一起協調？

《Forbes》上一名財富策略師 Catherine Schnaubelt 表示，討論財務目標是伴侶都必須經歷的課題；婚姻也往往代表著資產的合併，你需要開始去正視錢，讓後續可能的問題能被提早解決。以下便是她建議，婚前你們至少要討論的財務問題：

一、你的金錢使用習慣是什麼？

Catherine 提到，就像每個人都有自己的嗜好跟特質，在儲蓄與花錢方面也是如此。因此，你要開始理解伴侶對金錢的態度，這甚至可以回溯到他的原生家庭、父母的經濟與習慣等；你也可以從中去看出譬如他為什麼會有某些衝動購物，以及他投資的方法，背後是否有哪些財務恐懼。一但你能完全了解對方的金錢觀和習慣，這些有助於你們建立共同的財務目標。

二、你的個人目標，與我們的共同財務目標是什麼？

要一起生活，你們對未來肯定會有一些想像。譬如你們都會想要有一棟自己的房子嗎？你們對居住的要求是什麼？要在什麼地段、格局多大夠用？去把這些藍圖初步規劃出來後，你們就能思考如何去達到目標。其中你們可能會規劃到有一個共有的帳戶，或者你發現其實各自有獨立帳戶其實更適合你們等等。

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三、你目前有背負任何債務嗎？有的話，會打算如何處理？

在單身時期，財務還是很個人的事；但結婚以後，它可能就會複雜許多。因此，你清楚彼此擁有什麼的同時，也要很清楚雙方有哪些限制。其中，你們要確認是否有債務的問題。它可能是學生時期帶來的學費貸款、家內債務，或者平時消費累積的卡債。試著在這時候對彼此坦承，也了解對方的信用評分和信用紀錄，這對你們未來有什麼財務規劃當然也是很重要的。

四、你有多少財產？結婚以後，我們會如何分配它？

接下來，我們也聊聊彼此擁有的財產，以及共同討論婚後可以如何分配，或者下一步的計畫等。而如果你們有計畫在結婚後有一些共同的資產，那麼如果有一天會分開，到時候財務會如何分配？這些問題聽起來很現實，可能還有點傷感情。但相信我，越早談，對你們只會有越多好處。

五、開啟共用資金，一起為共同目標努力吧！

最後，Catherine 建議一但你和伴侶徹底的討論了雙方的財務歷史與習慣後，你們可以思考如何結合彼此的財務，去達到共有的目標。當然，你們不用一開始就掏出所有，這會給彼此很大的壓力。你嗎可以從比較小的項目開始，例如開一個聯名支票帳戶，去練習如何管理彼此的共有資金。

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要和伴侶討論金錢問題，可能對你而言有點陌生。然而，你們本來就無法一下子成為理財專家，總是需要透過不只一次的反覆溝通，花大量的時間，去取得可以滿足彼此需求的共識。而理財除了方法，更重要的其實還包含你們的心態。《Money Crashers》上的專欄作家，同時也結婚並育有孩子的 Casey Slide，便提出了幾個給新婚夫妻的資金管理心法：

1. 這一個需要「分擔」的責任

婚姻中的金錢管理，並不是要你們迅速討論然後得到最完美的解答。它通常需要你們長期的投入、彼此都平等地分擔一些責任。例如，你們雙方都能參與決策、預算，以及帳單得支付等。

2. 別忘了有愛，還有保持耐心

跟錢有關的事，可能有時會讓你心煩意亂。但別讓自己魯莽做出可能傷害關係的行為。例如當你的伴侶超支時，別指著他大吼大叫，而是可以試著去理解背後的原因，以及告訴他這件事對你的影響，還有你們作為一個團隊，可以如何共同改進等。

3. 試著信任彼此，在金錢上尤其如此

除非今天你已經確定你的伴侶有計畫地在欺騙你，否則，我們都該練習去信任對方。譬如你該學會放棄控制，不要過問他今天花了多少錢、都花到哪裡去；因為當你今天不信任他，他做的每個舉動，你可能都會看不順眼，或者產生懷疑或貶低。練習信任，你會感覺到自己也不會在這件事上產生那麼多壓力。

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4. 絕對的誠實，這很重要，也很基礎

誠實總是最好的對策。如果你今天不小心搞砸了，譬如你忍不住買了一個在預算之外的物品，試著對伴侶坦白吧！你承認你的錯誤，他一開始可能會很生氣，但等他冷靜下來，只要看見你的誠心，相信有共同目標的你們都還是有修復的能力。反之，撒謊會帶大巨大的影響，可能造成難以挽回的關係與財務破洞。

5. 互相學習，看見他值得你欣賞的地方

最後，就像你們相處上的任何層面一樣，彼此可能有各自擅長的地方，財務上也是如此。他可能特別擅長投資，你可能比較細心，善於儲蓄；而你們要試著可以去互相學習、欣賞對方的優勢，並且，讓這些優勢成為你們財務目標達標的好工具。在這個過程你會發現，它不只是財務的事，你們也不斷地在增加彼此的情感基礎與信任度。

每個人的財務目標跟作法都是不同的，而成為伴侶的你們，也將因為彼此的默契，產生出不一樣的財務規劃和成果。柴米油鹽，越是離不開的事，我們就要對它有越多的了解。雖然這個過程可能有點辛苦，但因為想一起生活，你們願意努力，這也是我們深信的，婚姻的意義所在。

就像後來你發現的，越實際，其實越浪漫。結婚前，親愛的，我們先談錢吧！

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「成熟的關係，可以坦承談錢而不尷尬」適合結婚的伴侶，是因為至少討論過這五個金錢問題】