妻埋怨丈夫不肯性行為後被殺　生前常放閃是心虛？如何辨真假放閃

《美國殺人檔案：鄰家好爸爸》（American Murder: The Family Next Door）自9月30日在Netflix上架以來，一直長居於本地最受歡迎十大榜，更引來熱烈討論。有人看後不能入睡，不忍兇手兇殘；而影片導演則在訪問中說到：「這是一個有關當你很愛一個人，而他卻突然不愛你的故事。」

美國「好爸爸」釀3屍4命案 殺妻女只因不再愛？

《美國殺人檔案：鄰家好爸爸》講述一單真實發生的兇殺案－34歲的Shannan與兩位分別是3與4歲的女兒失蹤了，卻是由友人報案，警察接報到場，卻發現Shannan的電話留在家中，女兒的被子不翼而飛，父親Chris Watts似是十分擔心的模樣。

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在社交網絡愈高調 關係愈是亮起紅燈？

《美國殺人檔案：鄰家好爸爸》引來熱烈討論，有觀眾指在片段中指出，在警察到Chris的家中查問時，看到兩位女兒的身影，又聽到有小女孩叫「爸爸」；不過，更多人討論卻是Shannan與Chris的愛情的不堪、情婦是用了甚麼手段等等。

情婦Nichol Kessinger一直宣稱自己開始時不知Chris已婚，不過，她卻早早在認識Chris以前已在Facebook上查找過Shanann的帳戶。（《美國殺人檔案：鄰家好爸爸》劇照）

妻不解溫柔、不斷「放閃」也成導火線？

不少觀眾指，Shannan根本是強勢的女人，財力與能力都在Chris之上，又與Chris的家人不和，令Chirs長期不快樂，更成「婆媳不和」的磨心，指向Shannan不解溫柔。而情婦與Shannan是兩碼子的人，因為偷情，當然不談責任，情婦也不談條件，Chirs在這樣的關係中當然快樂，似乎又再愛她一些，他拋棄妻女，似是理所然。不過，筆者卻認為，這等同指責受害者無異，即使Shannan不解溫柔，也不能訴諸暴力。

另一引起網民討論的，就是Shannan不斷「放閃」，會不會也是導火線之一？原來即使天天「放閃」，也不等於甜蜜？又如何分辨真假甜蜜？

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80分鐘紀錄片 更多真相未有揭露?

《美國殺人檔案：鄰家好爸爸》長達80分鐘的紀錄片，不單是一般犯罪片，觀眾似是跟着Shannan被蒙在鼓裡，在丈夫忽冷忽熱的態度中，在信任與懷疑間進退兩難，最後竟揭發他態度的改變完全是因為第三者，令觀眾先是咬牙切齒，後來便是不寒而慄。

不過，紀錄片還有很多疑團沒有解開，出軌歸出軌，為何要殺人？

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參考資料：Film Daily,Psychology Today

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