《吃掉前男友》邀來一班受情傷的女生包括莊韻澄、小儀與林欣彤等，把前度回憶烹成一道道菜。吃下餸菜，也呑下不快回憶，大肚能容天下事。49歲張慧儀是本周的主角。

《吃掉前男友》邀請一代「性感女神」、華裔小姐出身的張慧儀，談家暴的經歷與後來的愛情。

張慧儀笑言養子就是她的真愛。（《吃掉前男友》劇照）

張慧儀被家暴 人生低潮遇「真愛」

張慧儀以華裔小姐選美出身，後來演出不少經典角色，以《西遊記》及《聊齋》最令人印象深刻；又因接拍王晶的電影《強姦3OL誘惑》及《原始武器》成為「性感女神」。

2002年，張慧儀公布與拉丁舞王霍紹裘正有結婚的打算，卻有傳因霍紹裘另結新歡，她到場理論，繼而被未婚夫毆打受傷，當時她與媽媽開記者招待會交待事情。張慧儀憶述當年家暴事件，「曾經有一段好失敗嘅感情，好天真地以為會結婚。點知係宣佈消息後，先發現對方唔係一個可以寄託終生嘅人。我哋雙方都有為呢件事討論，但過程中繼而變成辯論，繼而再演變成動武、家暴。」

事件發生後，她隻身到北京生活，學做生意，更收養患心臟病的養子。張慧儀在2018年曾接受01娛樂的訪問，說到與霍紹裘的一段情，她說：

既然大家不走到最後，那只能說我們緣淺，不會說後悔或遺憾，他也是人生出現過的人。 張慧儀

今年49歳的張慧儀在《吃掉前男友》話當年，指當年隻身到北京做生意，人人都說她偉大為養子無條件付出，但其實是養子多年來一直陪伴着她，伴她走過生活艱難。

張慧儀強調：「多年來我都在想：有沒有真愛？有的，我就是人版。沒有國界，沒有血緣，就似我跟養子一樣。」

今年49歳的張慧儀在《吃掉前男友》話當年，指當年隻身到北京做生意，人人都說她偉大為養子無條件付出，但其實是養子多年來一直陪伴着她，伴她走過生活艱難。（《吃掉前男友》劇照）

張慧儀在《吃掉前男友》回憶感情往事，一直思考世上有否真愛，終找到答案？（點圖即看＝＝＝＝＝＝＝＝＞＞＞）

世上有沒有真愛？有沒有「靈魂伴侶」？

如果世上有真愛，那有沒有「靈魂伴侶」？

據《今日心理學》的文章，多倫多大學曾作研究，指要是人相信世上真有「靈魂伴侶」這回事，那麼這類人便會認為愛情是一拍即合，而不是一個一起成長和解決問題的過程。

文章指出，永遠不要企望改變一個人，因為情侶間七成的問題，無論如何爭吵，也很難會改變，最科學地方法，就是改變自己。不是委曲求全，而是成為一個更好的自己。

記得在艾倫狄波頓在《我談的那場戀愛》中以哲學解構愛情，說其實相遇沒有命中注定，是因為喜愛，所以偏執地相信對方是獨一無二；可是當你不再相信那人是命中注的時候，那便是不再喜愛了。而岸見一郎也在《為愛徬徨的勇氣》中說類似的，寫「『命中注定的人』並不存在—並非真有命中注定的人，而是我們決定了對方就是那個人。」

【點圖即看．愛情心法】更多《被討厭的勇氣》作者岸見一郎的「戀愛指南」（點圖即看）＝＝＝==>＞＞＞

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參考資料：Psychology Today