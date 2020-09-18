柳俊江雷康怡傳婚變　網民嘆恩愛易碎　心理學：愈放閃愈易分手

【主播／新聞主播／柳俊江／柳爺／雷康怡】愈是恩愛得高調，愈容易分手？傳媒人柳俊江今日（18日）被爆出正與其妻雷康怡（Florence）疑鬧離婚，正處於分居階段，柳涉與妻子的男友人打鬥而雙雙被捕。柳俊江一向予人愛妻顧家的好男人形象，與太太的Instagram不時放出恩愛合照或溫馨家庭照，更不時公開愛情保鮮的心得，故婚變消息傳出後震驚網民，不少人慨嘆「咁恩愛都離婚？」、「表面恩愛原來咁多暗湧」。不過，早有心理學研究指出，在社交網站高調放閃的情侶，或更容易分手。

有指前新聞主播柳俊江正與其妻雷康怡鬧離婚，目前處分居階段。（資料圖片）

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柳俊江上周三（9日）到觀塘偉業街1間餐廳，疑與太太雷康怡的25歲男友人發生爭執，雙方拳毆對方，警方到場調查後將2男子拘捕，雙方涉嫌在公眾地方打架，已獲准保釋候查。消息指，柳俊江正與其妻子雷康怡鬧離婚，現正分居。

《香港01》向柳俊江查詢，他表示正與妻子商討回應事宜，現時不作任何回應。柳俊江與雷康怡於2010年結婚，育有1子1女，夫婦以往不時在IG大曬恩愛，雷康怡今年2月14日還貼出與柳共晉情人節大餐的合照，當時網民還祝她們長長久久，沒想到約半年後，就傳出離婚消息。

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澳洲兩性專家Nikki Glodstein就曾指出，喜歡在社交網站上分享及表現出幸褔甜蜜形象的情侶，很多都是在遮掩兩性關係中的「不安全感」，大量貼出照片及帖文，是為了從其他人身上獲取「放心」的感覺，尋求他們對這段關係的認同，愈多的「讚」和留言會給予肯定和信心，「他在意的不是另一半，而是其他人怎麼說」。

Nikki Glodstein又認為，在社交網站寫上「my man」或「my girl」等字眼，可能是代表着有強烈的佔有慾或控制慾。

近日有多對結婚多年的藝人夫婦感情生變，當日包括日結婚18年的林曉峰及康子妮，以及另一對同是結婚18年的艾威及妻子Lisa。而前商台DJ細So（蘇耀宗）與太太陳穎楠經常恩愛拍廣告，但細So卻被爆出與KOL練美施（Macy）有婚外情，女方更染上情病及曾墮胎。

現實中有很多娛樂圈藝人一直表面恩愛，但突然傳出婚變消息，令網民大為震驚👇👇👇

林曉峰康子妮育結婚18年兼育有兒子林寶及林熙，一家人經常在社交網站放閃，詎料突然離婚。（IG：@Ahlo）

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