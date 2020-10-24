黃智雯曾揭前度出軌即分手　與現任相愛8年少傳緋聞：曖昧很煩

由黃智雯、馬國明、林峯、袁偉豪與苗僑偉主演的《使徒行者3》自網上率先播出後，隨即引起網民熱烈討論。近期備受無綫熱捧的黃智雯亦於劇中擔當女主角，與林峯及馬國明兩人在戲內都有感情線，但現實中的黃智雯坦言自己戲外對待感情專一，若認定對方便會用心經營，亦不喜歡拍「散拖」。

由黃智雯、馬國明、林峯、袁偉豪與苗僑偉主演的《使徒行者3》早前於網上率先播出。（梁碧玲攝）

近日黃智雯出席電台節目《1圈圈》訪問時表示自己也相當羡慕其好閨密胡杏兒的家庭幸福美滿，更透露自己有意與相戀7年的圈外男友詹文天（Anthony）步入婚姻並組織家庭。

現年37歲的黃智雯於2007年參選香港小姐比賽後，便加入TVB成為演員。(wong_manman@IG)

現年37歲的黃智雯於2007年參選香港小姐比賽後，順利簽約成為無綫藝員而加入娛樂圈，入行13年參與多部劇集演出，例如：《缺宅男女》、《十八年後的終極告白》、《街坊財爺》與《降魔的》等，在2018年更憑劇集《三個女人一個「因」》中精湛演出而成為「雙料影后」，演技備受肯定，而劇接劇的黃智雯入行以來除曾與袁偉豪與陳展鵬傳出緋聞外，亦鮮少與其他男星傳出戀情，全因黃智雯與圈外男友詹文天（Anthony）堅守彼此的約定，以默契與信任來守護這段愛情。

▼▼▼【按圖看】現年37歲的黃智雯以往曾演出劇集的劇照▼▼▼

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8年感情長跑不擔心「不婚即分」 男友窩心舉動建立實在的愛情

初期的黃智雯雖參與多部劇集演出，但她仍失缺一個讓觀眾肯定的機會，直到2012年黃智雯在劇集《缺宅男女》中出色的演出，而獲得「飛躍進步女藝員」。(wong_manman@IG)

近日黃智雯多次接受傳媒訪問時亦表明自己與男友有結婚打算，更不忌言自己有隨時閃婚的可能。當黃智雯被傳媒問到步入七年之癢，會否擔心「不婚即分」的情況出現？她表示將來的事沒有人可以預計到，最重要是當下她與男友有信心，更一同努力去守護這段感情。

情侶之間質疑及猜疑是很傷感情，一段關係如果沒有了誠信及信任就不成立了。 黃智雯

身為藝人的黃智雯正值事業攀升期，大部分時間亦需要拍劇，忙碌生活讓兩人沒有很多見面時間，不過感情沒有因而出現不安與猜疑。

黃智雯早前曾被傳媒拍得已進駐男友詹文天（Anthony）位於將軍澳的2,000萬豪宅居住。(wong_manman@IG)

我喜歡實在的愛情，男朋友就有這種感覺給我，因為我本身屬於很飄忽的人，需要一個可以控制到我的人。 黃智雯

黃智雯曾表示雖然與男友不常見面，但每一次見面卻令大家更珍惜相處的時間，她認為相處時的溝通較為重要，加上黃智雯表示男友可給予她很多的安全感，即使雙方忙碌，正因為這份「實在」的感情，令彼此毫無疑心與不安，例如對方會在她生理期時，刻意從外地購買她喜歡的暖水壺送給她，雖然禮物不是很昂貴，但物輕情義重，最重要對方在當下知道自己所需要的是甚麼，對方甚至會在旅行時提早半年預定當地熱門的餐廳，希望與她建立更多甜蜜回憶，而種種體貼與窩心的舉動，也令黃智雯對這段戀情更有安全感，也減去最傷感情的質疑與猜疑。

戀愛前的曖昧雖美好卻很煩 倒不如「認真」地愛一次？

入行十三年的黃智雯與任職珠寶集團副董事的圈外男友詹文天（Anthony）相戀7年。(wong_manman@IG)

我覺得要成為一對戀人，過程中的曖昧、猜測和了解雖是享受，但也很煩。 黃智雯

我寧願用心經營一段感情，好過不停試，所以我戀愛經驗中很少拍散拖。 黃智雯

現實中的黃智雯亦喜愛簡單的戀愛方式，寧願用心經營一段感情總好過在跌跌撞撞的感情中找到愛，雖然戀愛前曖昧總令人嚮往，但有時糾纏太長，卻令自己花費更多心力。

自己對感情向來都有潔癖，覺得應該將最好的自己留給男朋友 黃智雯

黃智雯曾在訪問中分享曾經被第三者介入的愛情經歷，不過性格硬朗的黃智雯認為對方已不是一心一意對待自己，勉強對方倒不如分手讓對方選擇自己想走的路，即使最後是分手收場，但自己總能在過程中學習到與人相處與如何做一個更好的女朋友而作準備，例如：黃智雯明白與藝人相戀要承受非一般壓力，對方給予她信任與尊重她，她亦會堅持要尊重與保護對方私隱，在關係中找到互相平衡，與一個合適的經營方法，令感情可以細水長流下去。

▼▼▼【按圖看】黃智雯的近照與個人活動照▼▼▼

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