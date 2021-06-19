撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-19 21:00

交友APP｜本來互不相識，之後互發短訊，隔空傳情，下一步自然是約初見面，如此結交朋友的方式司空見慣，但如何令對方留下好印象？日本節目《あざとくて何が悪いの？》提到有些動作及說話技巧，有助挑起對方對你的好奇及增加好感，想有進一步發展，初約見面有3招要做對！

有時與心儀對象約會時，用一些「心機招數」來俘虜好感對象也是必須的。（《我的室友是九尾狐》劇照）

交友APP流行，互發短訊調情一番後，有機會直接約見面，但真正會面和隔空談情，完全是另一回事；日本節目《あざとくて何が悪いの？》分享箇中按巧，適當作出調情手法， 令初見面時增加對方好感。

節目中提醒，可透過合照減少距離感，將約會照片上傳社交網絡時，#Hashtag對象並留下帶點曖昧留言，如：「不知何時才有下次約會等？」讓對方感受到你對他的好感，增加出Pool的機會。

▼▼▼【按圖看】交友App初見面有３招調情技巧，初次見面要如何增加對方好感？▼▼▼

交友APP結識朋友，過於努力出擊希望快點相約見面，有時反而令對方感壓力卻步。當雙方還沒有足夠心理準備約見面之前，有時也會透過視像通話溝通。

交友APP ：透過視像通話見面 3 招吸引注意

節目提到，遇上有好感對象，視象通話時，可耍點心機令對方對自己的好感度提升，例如在對方面對，假裝不知鏡頭未關掉，簡單如外套不經意滑落，又或者日常小動作展示自己個性一面，也會令對方更想了解你更多。

▼▼▼【按圖看】日本節目中示範視像通話「約會」的3 招調情技巧，不經意展示性感，吸引對方注意▼▼▼

同場加映：【按圖看】12星座誰是「獵食」高手? 交友App 6大性暗示，只求一夜情床伴？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

同場加映：【按圖看】交友APP 10大攻略｜2類照片增好感忌性感修圖 這開場白注定失敗。（延伸閱讀）▼▼▼