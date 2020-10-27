由苟芸慧、鍾嘉欣、李亞男、岑麗香和王君馨組成的「處女黨」已經全部出嫁成為人妻。在過去上星期更是苟芸慧與老公陸漢洋結婚兩週年紀念日，二人不忘放閃曬恩愛。「處女黨」五位成員在圈中也是公認的美女，竟全部都嫁給外型並不突出的老公，被指顔值相距甚大。娛樂圈中有不少「美女與野獸」組合，但婚後甜蜜幸福的樣子令人歆羡，莫非美女嫁「醜男」才是幸福方程式？

苟芸慧與老公陸漢洋結婚兩週年紀念日放閃。（joyfulck@IG）

37歲苟芸慧與陸漢洋「美女配野獸」 嫁給大10歲賽車手老公

2009年苟芸慧因參加國際中華小姐，以大熱姿態奪得冠軍而嶄露頭角，簽約無綫之後更是備受力捧的花旦之一。然而，早年因患上甲狀腺病而肥腫難分的苟芸慧，為醫病被逼減產，不僅感情之路不順坦，就連演藝事業也停滯不前，人生跌入谷底。經過一段時間休養後，苟芸慧再以Fit爆身材回歸，隨後與錫礦大王後人陸漢洋傳出緋聞，2018年嫁入豪門，另一半對她更是寵愛有加，有指求婚時更豪送苟芸慧價值170萬港幣鑽戒，苟芸慧終於守得雲開做幸福人妻！

苟芸慧與賽車手陸漢洋於2018年結婚，被指是「美女配野獸」。（VCG）

日前適逢苟芸慧與丈夫陸漢洋結婚兩週年紀念日，兩人雙雙在社交媒體上曬出恩愛合照放閃，苟芸慧在照片下留言寫道：「2nd year~今年有不少難關，但感恩有你，btw有冇人話你愈來愈靚仔 ？」老公陸漢洋則一口氣連PO三張苟芸慧個人靚照，幸福滿瀉。

▼▼▼【苟芸慧與丈夫陸漢洋被指是「美女與野獸」】▼▼▼

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苟芸慧曾傳與羅天宇、郭富城拍拖 情路曲折曾暴肥至170磅

苟芸慧入行以來曾有過兩段備受矚目的緋聞，先是與香港先生羅天宇發展「姊弟戀」，兩人相差4歲，戀情曝光後一直不被人看好。有傳無綫一直不支持兩人戀情，更多次施壓，據悉二人拍拖約兩年最後遺憾分手。隨後苟芸慧又與天王郭富城，因合作拍攝廣告傳出緋聞，有傳當時郭富城背著熊黛林多次接送苟芸慧回家。最後郭富城與熊黛林的七年情破裂，苟芸慧成為衆矢之的，被指責是第三者介入「熊城戀」，冠上「小三」駡名。

苟芸慧事業與愛情曾跌入低谷。（joyfulck@IG）

受到千夫所指的苟芸慧雖否認傳聞，但事件仍然鬧得沸沸揚揚，令她承受不少壓力，有傳她的身體因此不堪負荷，在2013年更患上甲狀腺疾病而令身型暴漲，甚至有指她的體重暴升至170磅，更被外界戲稱為「肥苟」。苟芸慧的健康一度亮起紅燈，也令心情一度困擾低落，苟芸慧亦因病一度隱退娛樂圈悉心養病三年。

▼▼▼【苟芸慧因病一度暴肥至170磅變「肥苟」】▼▼▼

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苟芸慧休養復出後再以纖細姣好身材示人，狀態大勇，再度出現在公眾視線的「苟姑娘」還帶來與陸漢洋拍拖的好消息，不久更公佈結婚喜訊找到終身歸宿。老公陸漢洋雖不是俊男，卻是對她寵愛有加，羨煞旁人。娛樂圈中也有不少女星都選擇嫁給其貌不揚的老公，「野獸」成功俘虜「美女」芳心的例子比比皆是，婚後生活幸福滿溢，美女嫁醜男才是幸福方程式？

▼▼▼【被指嫁給「醜男」老公的圈中女星】▼▼▼

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美女為何都願意嫁給「醜男」？ 研究：「美女與配獸」更幸福

「美女與野獸」不是童話故事才發生。想要找到終身歸宿相貌是其次，真心誠意與相處點滴才是幸福的關鍵。根據美國佛羅里達州立大學（Florida State University,FSU）發表的一項研究指出，美女跟「醜男」在一起竟然更幸福？

▼▼▼【「美女配野獸」更幸福原因】▼▼▼

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資料來源：〈FSU researchers discover an ugly truth about attractiveness〉