今屆落選香港小姐、有「狂野港姐」之稱的廖慧儀（Jessica），在比賽後仍然是非多多。廖慧儀早前跟男友Sam分手，前男友疑似心有不甘在社交媒體公開指責她入了娛樂圈就放棄他，當矛頭指向廖慧儀時，旋即又爆出其前男友原來是恐怖情人，一直以來「惡行不斷」才致二人分手，引起了不少風波。

廖慧儀前男友說在一起的一年半他對她付出所有，現在卻因為一些小問題而選擇離開他，是不是因為入了娛樂圈，拓闊了眼界，就回頭看覺得他什麼都不是。此舉亦隨即引來網民留言，指責廖慧儀的不是。

廖慧儀被前男友Sam在IG上公開指責。(samcheungkc@ig)

戀愛中的情侶如果一方不愛了提出分手時，另一方卻不接受，想要挽回甚至死纏爛打，又應該如何處理？廖慧儀起初沒有公開回應感情事，但一個月後終於忍不住，在社交媒體的即時動態作出反擊，寫自己一直被人偷用私人email 密碼，並遭對方「跟蹤威脅恐嚇性騷擾」，對方除了會等她落堂、瘋狂打電話給她、扮朋友找她、以及騷擾她的朋友和家人，更試過用跳樓作威脅。

一對情侶如遇到對方提出分手，若是真的想挽留，也不能急於一時三刻。應藉着提升自己，慢慢讓對方重新欣賞自己優點，相反地用各種方法情緒勒索的，只會讓對方懼怕自己，更生抗拒心理。然而一段感情的誰是誰非，很難用三言兩語說清。但藉着這個故事爲引旨，萬一女生們日後遇上「恐怖情人」，又應該如何應對呢？

一、應儘量保持理性和冷靜

廖慧儀前男友Sam的IG仍有大量二人拍拖時的甜蜜合照。(samcheungkc@ig)

對方可能會跟你提起舊日回憶，試圖感動並讓你回心轉意。也許當中也會表達出自己的委屈之處，令你內疚並獲得憐憫。無論在傾談的過程中，對方情緒再激動也好，在任何情況下，你都必須保持情緒穩定。

對方說的一些挑釁性說話，目的只是爲挑起你的情緒。而面對這些情緒勒索，你應保持冷靜，清楚向對方說清楚，希望能夠跟他理性談話，如果一激動就代表這次的談話結束，並且要讓他知道，選擇理性談話或者終止對話，都是他的決定，選擇權在他手裏。

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二、語氣平淡堅決，但態度必須有禮貌

面對對方的指控，你可以選擇不回應，但如果選擇了回應，那必須記得態度友善、保持禮貌，並且語氣平淡，爲的是不要挑起對方的情緒。或許他會用一些言語刺激你，但你表現出不受刺激，就不會掉入對方陷阱，而讓他有機可乘。

廖慧儀面對前男友的騷擾行為感到十分苦惱。(jessicaliuhkofficialfc@ig)

相識 相處 相愛 磨合 遷就 倚賴 習慣 厭倦 忽略 分開 如果結局都是這樣 你還希望畫面再次重複嗎

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三、送上祝福 釐清界線

分手後面對前度脅迫，也不廳要輕易妥協。(jessicaliuhkofficialfc@ig)

對方可能會死纏爛打，甚至會以死相脅。那你亦應保持理智地讓他清楚明白，每個人的生命都是自己的，自己有權選擇自己的人生。今天你提出與他分手選擇回復自由，是你的決定，希望對方可以尊重。而他選擇怎樣去決定他的人生，是他的課題，你並沒有權力干涉。你能做的只是祝福和勸喻他珍惜生命。除此之外，曾經收過的禮物，倘若會令彼此覺得互有虧欠，也應主動歸還。

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