【冷淡期】熱戀期過後甜蜜不再？挽回變淡感情切忌做這4件事

一段感情不論是誰先主動，彼此確認關係後，會先進入一段熱戀期，在熱戀期中通常事事順利、甜甜蜜蜜，然而過了這段可長可短的熱戀期後，有些情侶會進入穩定期、有些情侶會進入磨合期、有些情侶則會進入冷淡期。穩定期的情侶彼此知道自己要什麼且更肯定對方的存在、磨合期的情侶會開始有大大小小的爭吵，而冷淡期對某些人來說則是最難處理的狀況。

進入冷淡期，通常是一方不再那麼殷勤的經營關係，不一定是不喜歡對方，而只是認為「不需要再努力與對方相處」，可以多些時間做自己的事、跟之前熱戀期冷落的朋友相處…等等，而這種情況更常發生在男性身上。

我聽到許多案例都是女生描述自己和開始冷淡的男友：

「他說平常日不需要見面了，也不用每天聯絡。」 「現在傳訊息給他都一兩個小時後才回，根本沒辦法聊天。」 「他說他工作很忙，下班不想再講話。」 「他寧願跟他朋友聊天，也不跟我聊天…」 「他在家一直打電動，在同一個空間就覺得是在陪我？」

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這些常常都是在初期非常殷勤約會、講電話、傳訊息的男生，所以如果你不是那種大吵大鬧的女孩，通常就是會用以下的做法：

1. 對他更好、更體貼他 2. 一直問他在想什麼、在幹嘛 3. 假裝喜歡他喜歡的事 4. 用各種方式取得關注

這些方法看上去是不是都沒什麼不好？感覺就是個很貼心、認真經營關係的善良女孩。然而，你以為只要你這樣做就可以重新找回原本那個熱情、殷勤的男友，卻反而常常造成反效果，讓你變得更痛苦、對方更不在乎或不耐煩，而你，卻不知道自己到底做錯了什麼。

當然，這些作法是在這男生還喜歡你、承認你們的交往關係、還有想要維持關係的狀態下，如果他已經喜歡上別人，或是發現不適合想要離開這段感情，那麼你做再多都沒有用，還是好好照顧自己，開放機會給其他男人比較實際！

按圖率先看看踏入冷淡期後四件不要做的事↓↓↓

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要挽回冷淡男友，你該這樣做（按圖學習）↓↓↓

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