「金牌監製」前無綫（TVB）監製錢國偉日前不敵胰臟癌病逝，終年58歲。錢國偉與妻子陳宛蔚（Calinda）2015年結婚，陳宛蔚亦曾是錢國偉節目中的「味之天使」，因而為人熟悉。錢國偉曾製作多部深入民心的綜藝節目，如《美女廚房》、《味分高下》、《耳分高下》，以及《五覺大戰》等，當中更帶了不少女藝人入行，大多更成了幸福人妻。

Coffee林芊妤得悉錢國偉死訊，在Instagram發文悼念，並寫道：「人世中最難忘的一次，是被你在拍攝廠開咪大聲罵，叫我別再玩認真點」（coffee89921 ＠Instagram）

《耳分高下》Sing之天使：Coffee 林芊妤

林芊妤Coffee 是在《耳分高下》中的「Sing之天使」當中的「雪梨」而被受注目，後因「殘廁事件」形象插水，與TVB和平解約。林芊妤在悼念錢國偉的帖文中寫道：「還記得在我人生低潮時期，沒多少人關心過我，但當時你一直跟我通電，還說只要沒做過就坦然面對，由得別人繼續作故事。」相信感情不淺。

隨後Coffee開始向瑜伽發展，成功轉型成為KOL，更遇上從事銀行工作的老公翟志榮，拍拖3年在2018年低調完婚。Coffee曾直言財政獨立不需要老公支付家用，一家三口更不時放閃，令人羨慕。

《美女廚房》粥粉麵飯：孫慧雪

37歲的孫慧雪（雪雪）當年參加無綫電視第20期藝員訓練班畢業後，便有幸當了《美女廚房》助手「飯」，轉眼已入行14年，她回應傳媒時亦感激錢國偉提攜，給予機會參與綜藝節目。

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