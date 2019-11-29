【戀愛心理】分手後應該挽回嗎？覺得孤獨、痛苦不是箍煲的理由

「 分手後如何挽回 」是找我聊聊的案例中最常見的困擾之一， 一般情況我是非常不鼓勵「挽回」這個舉動的，因為多數的情況都是問題解決不了，只是因為受不了分手和失去對方的痛苦和孤單，說不出為什麼非得跟對方在一起，只知道自己沒有對方不行，如果你是這類人通常你只是依戀有一個伴侶的狀態，陷在分手的悲傷當中，認為自己再也找不到更好的，並不是真的一定要跟誰在一起。

分手後不要挽回

如果你是因為以下幾種情況分手，請不要主動挽回：

。對方劈腿、騙財、暴力 。你們之間有解決不了的問題 。對方很明顯沒有復合的意願

▼▼▼按圖放大看這三個原因的詳細解說▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

分手後可以試著挽回

如果你是因為以下幾種情況分手，可以試著挽回看看：

。因為小事、誤會吵架 。你自己劈腿、而且是初犯 。你們之間的問題可解決，且雙方願意一起解決

▼▼▼按圖放大看解說應該如何挽回▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

分手後如何挽回

那現在重點來了，到底要怎麼挽回？挽回沒有訣竅、沒有捷徑，如果你是上面幾種情況，只有一條路：

釐清問題是什麼（分手原因）> 面對並解決問題

看起來很簡單，但其實很多人光是在第一關就卡死，雙方在「問題」的認知上本身就不同，一方認為是另一方的錯，一方認為自己沒錯，有時候問題並不是出在問題本身，而是情緒上是否被照顧到了，舉例來說，有時候女生並不是在意男生有沒有多付錢，而是男生付錢的態度讓女生覺得自己好像被施捨，所以這問題並不是在誰付多付少，而是態度。

《the end of the f***ing world》劇照

難就難在很多人看不清、也說不清楚。「我對你沒感覺了」是很多人的分手語言，但到底是因為你身材走樣、我們太少正式的約會、沒有精神上的交流、還是其實根本就是喜歡上別人了。另外，很多時候想分手是有很多複雜的原因，並不是單純一件事而已，當綜合在一起時就是「我不想再跟這個人在一起了。」說哪一個理由好像都會被對方反駁，那就說個「沒感覺」好了。

所以這種時候，如果你很認真的要跟對方釐清「沒感覺」是什麼意思，他開始不耐煩、不想說、說不出個所以然，那麼你們之間的就不是可以解決的問題。但如果對方可以說出一個具體的事例，而且是合理可解決的，例如：「我覺得你付出在我身上的時間太少」、「我不喜歡你喝酒喝到凌晨才回來」、「我不喜歡你大聲跟說話」……等等。

▼▼▼那麼挽回時應該要注意什麼？（按圖放大）▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

分手失戀幾乎是每個人人生必經的，有些人覺得解脫、有些人覺得心痛到不行，這些痛苦的情緒讓你很想回到有另一個人的時候，因此想要挽回，除了以上的理智思考以外，我也想要你含著淚問問自己：

。為什麼想要挽回？ 。非得要跟這個人在一起的原因是什麼？ 。你們過去的關係真的健康幸福嗎？ 。挽回後對這段關係的目標是什麼呢？

有時候我們都被既有的印象騙了，其實分手不一定過得淒慘、不一定要挽回對方的，你大可以說聲：謝謝過去的照顧，有緣再見，然後帥氣轉身。

【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】