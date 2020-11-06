【木棘証人｜張秀文】由羅子溢（原名羅仲謙）、張曦雯、韋家雄主演的《木棘証人》近日播出，張秀文在劇中與林景程在車中偷情，激情一幕引起不少觀眾討論。33歲的張秀文2010年獲得港姐亞軍，入行10年，雖然星途一直平平，但卻因為豐滿身材而成為「宅男女神」。

張秀文在劇中背住羅子溢出軌。（《木棘証人》劇照）

縱然張秀文外型亮麗，但感情生活卻不算精彩，去年曾被拍到與尹子維在酒吧談心，因而傳出緋聞。張秀文事後澄清兩人只是好朋友，與對方只是講公事。而在2015年，她也與前無綫經理人仇耀斌（Victor）傳出戀情，被傳媒拍到行街拍拖，現在則有傳兩人已經分手。張秀文接受《01娛樂》訪問時，這樣回應緋聞......

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做幕前總要花心思保持身材樣貌，但娛樂圈中仍有不少從未拍過拖的「A0」人士，當中更有不少是「女神級」的藝人。

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我們總是覺得外形不俗的一群，即使未能吸引大堆狂蜂浪蝶，也不難找到拍拖對象。然而，有時樣貌未必與單身與否直接掛鉤，或許是性格所致，又或許是「3歲定80」，受到童年陰霾所影響。美國心理學家Lisa Firestone曾在《Psychology Today》中分享一直未能脫離單身的理由，渴望拍拖又一直未能覓得適合對象的你不妨一看。

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參考資料：《Psychology Today》

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