NXIVM邪教誘逼女性盤骨位烙印成性奴　專家分辨性愛vs性虐5大準則

【性愛｜性虐待】性愛邪教組織「NXIVM」領導人雷尼爾（Keith Raniere）在早前因涉嫌兒童性買賣、詐欺等多重罪名，而被重判120年有期徒刑，罰款175萬美元。犯案過程曾以「賦權女性」為名，實則是性虐待，到底另類性愛與性虐如何分別？

性虐待真人真事 紀錄片揭背後操作

紀錄片《The VOW》與《Seduced: Inside the NXIVM Cult》分別邀來組織內的不同「高層」與受害人作訪問，揭開這成立近20年的「邪教組織」，如何以「賦權女士」為名，逼使名人、荷里活演員，甚至是18歳以下的女童成為性奴。

性愛邪教組織「NXIVM」領導人Keith Raniere在當地時間27日因涉嫌兒童性買賣、詐欺等多重罪名，而被重判120年有期徒刑，罰款175萬美元。（《Seduced: Inside the NXIVM Cult》劇照）

性愛vs性虐；過程有性興奮 算不算虐待？

在兩部紀錄片中，都分別有受訪者表示她們不完全覺得自己受到虐待，有些甚至自願留在組織達7年之久。到底性愛與性虐的界線到底到哪？過程有性興奮，那還算不算虐待？

婚姻家庭治療師Robyn E. Brickel指出，很多受害人受到虐待後會怪責自己，她／他們會懷疑自己過去的經歷，覺得是自己的錯，才會造成不快的回憶，甚至否定那是虐待，扭曲成尋常性愛。

她指出，性愛與性虐分別極大，建議大家可以以下原則區分。

▼▼▼點擊看性愛與性虐分別，有性興奮不代表不被虐待？▼▼▼

「NXIVM」以「女性權利」為名，設計一系列心靈成長課程，幫助女性消除心理障礙和情感障礙，就連「妙麗」Emma Watson也曾受到招攬？（Getty）

受害人捱餓 下腹烙印成性奴 Emma Watson差點成為受害人？

NXIVM邪教組織，如何以「女性權利」為名，吸引女性參加者，甚至是女星、名人加紛紛加入？

據《紐約時報》的報道，雷尼爾（Keith Raniere）於1998年於紐約創立「NXIVM」傳銷組織，以「女性權利」為名，設計一系列心靈成長課程，幫助女性消除心理障礙和情感障礙，走向更美好的人生，吸納不少荷里活女星、富豪與名人加入，當中包括《超人首部曲》的Allison Mack、有指就連「妙麗」Emma Watson也曾受到招攬。

「NXIVM」課程參加人數多達16,000人，課程費用也需二萬多元，透過課程取得學員個人資料，再以此作勒索及控制。組織內更有一個名為「Dominus Obsequious Sororium 」（簡稱「DOS」）的奴隸部門。在組織中，女性長時間受到虐待，更會成為性奴。

▼▼▼點擊看「奴隸部門」如何誘逼受害人一步步變成「性奴」?▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

美國性愛邪教組織「NXIVM」的領導人雷尼爾（Keith Raniere）最終在2018年落網，並於10月27日被重判120年有期徒刑，罰款175萬美元。

參考資料：The Guardian,The New York Times

延伸閱讀：性行為講求雙方意願，但如何令雙方也感滿足，絕對是一大學問？

▼▼▼男生完事倒頭大睡是死罪？把握「後戲」關鍵6分鐘 提升性愛質素▼▼