【女性私處保養】除了身材及皮膚保養，近年也越來越多女生重視陰部的緊緻度及顏色，縱然不少專家都澄清過「性經驗多的女生下體顏色會較深」是謬誤，但至今仍會有人相信這個說法。

有女生為自身性歡愉，也有不少女生為討好伴侶，或怕男伴的「目光」，而花盡心思「保養」私處。我們也先要接受陰部顏色與膚色一樣，每個人都各有不同，那麼陰部變得暗沉得主因到底是甚麼？

胡亂搽市面上美白產品對改善陰部暗沉並無效用。（Unsplash/Antonio Gabola）

女性高潮可令下體變暗沉？

縱然性經驗多少與「妹妹」顏色無關，但私處的顏色變化的確與性愛扯上一點關係。婦產科醫生Toli Onon在外媒《Vice》中指出在女性高潮時，陰唇會因為充血而變大及變暗，但只屬於暫時性，之後就會回復正常膚色。而另一位婦科醫生Pradnya Pisal指會「永久性」地改變陰部顏色的其中一個原因便是懷孕，因為懷孕時女性身體的荷爾蒙分泌會改變，也會增加黑色素沉澱，故此懷孕時女性的外陰可能會變黑。Pradnya Pisal直言在生產過後，外陰的顏色有可能會隨時間淡化，但卻未必能恢復「原狀」。

懷孕會改變陰部顏色。（Unsplash/Fallon Michael）

日常摩擦也影響顏色？

台灣護理學博士許藍方曾在YouTube影片中分享另一個導致女性陰部暗沉的原因是摩擦，正如人體其他部位一樣，經過長年累月的摩擦，也會導致色素沉澱。因此預防妹妹變得暗沉的方法就是減少摩擦，許博士強調性愛中的「摩擦」並不會導致外陰色素沉澱，每次十數分鐘的「摩擦」，對陰部膚色的改變其實難以察覺。

許藍方博士分享4個會影響陰部顏色的因素。（影片截圖）

另外，陰道反覆感染也可能會讓陰部變黑。雖然減少摩擦可以預防妹妹變深，許博士也直言先天基因早已決定陰部顏色，後天不能改變陰部原本的顏色。而她也提醒避免亂買市面上的美白產品，因為它們大多都只是針對陽光曬造成的色素沉澱，用來塗抹陰部不單止沒用，更可能會因此而造成感染。

以下的生活小習慣可能會讓陰部顏色變得暗沉===>

私處整形只可變「淡」不能變「色」

雖說陰部顏色是天生，但與其他身體部位一樣，都可以透過整容外科的療程改變，不過依然有所限制。婦產科權威醫生陳保仁曾在節目《醫師好辣》中分享曾有女性向她坦言想將陰部整成「粉紅色」，但他直言現今私處整形只可以做到色素淡化的效果，意思是同一色系的淡化，例如深咖啡色只能變成淺咖啡色，但不能變成不同色系。如果硬要「改變色系」，陳醫生直言只能用紋身的方式改變顏色。

陰部自行脫毛導致黑色素沉澱？點擊看個案分享===>

縱然女生可透過「後天加工」將陰部變成理想中的模樣，但也不要忘記性吸引力並不是與陰部顏色掛勾，多花心思在前戲、營造環境氣氛、持開放態度與伴侶討論「床事」，反而更可以提高對性生活的滿意度。

參考資料：《Vice》

【點圖即看】沒性行為也能感染的性病有...