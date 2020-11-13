撰文：程佩敏
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【雲文子「奇門遁甲」2021牛年十二生肖運程｜愛情｜桃花運】2021年2月將踏入牛年，不少人都希望先了解來年運程，特別是在愛情運上有否突破；立即揭曉精通「奇門遁甲」的雲文子師傅批算結果。
肖牛者舉步維艱 一言一行要份外留神？
雲文子精通「奇門遁甲」，師傅分享肖牛者今年「值太歲」，將會舉步維艱，人緣運會走下坡，平日一言一行都要份外留神，否則容易招惹口角是非，就連桃花運亦較不順利。至於，肖虎、兔、龍者於牛年的桃花運又如何？
▼▼▼點圖看雲文子2021年肖牛、虎、兔、龍者於牛年的桃花運▼▼▼
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雲文子批算肖牛、虎、兔、龍者於牛年的桃花運。（《境遇之數》劇照）
**生肖命理只供參考之用，內容由雲文子師傅授權刊登**
資料來源：《雲文子奇門遁甲2021牛年生肖運程》
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