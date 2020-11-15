【雲文子「奇門遁甲」2021牛年十二生肖運程｜愛情｜桃花運】雲文子精通奇門遁甲繼續為大家批算肖雞、狗、豬、鼠者於牛年的桃花運，單身人士如何增大「出Pool」機會、已有伴侶者又怎樣與另一半維持甜甜蜜蜜的關係？

肖狗明年多阻滯 感情易自招痛苦？



肖狗者於牛年「刑太歲」，整年都會有不少阻滯，就連遇上的桃花也是以假桃花為主，雲文子建議即使遇到心儀對象，也應多作了解才開始，以免於日後自招痛苦。未知，肖雞、豬、鼠者的桃花運能遇上正桃花嗎？

▼▼▼點圖看雲文子2021年肖雞、狗、豬、鼠者於牛年的桃花運▼▼▼

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奇門遁甲堪輿大師雲文子繼續為大家剖釋肖雞、狗、豬、鼠者於牛年的桃花運。（《當你沉睡時》劇照）

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**生肖命理只供參考之用，內容由雲文子師傅授權刊登**

資料來源：《雲文子奇門遁甲2021牛年生肖運程》

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