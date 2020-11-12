曾參選港姐的麥家琪（現名麥方喬）婚後淡出娛樂圈，麥家琪曾因拍攝裸照與三級片的過去而遭兒子當眾質問，日前麥家琪於港台節目剖白當年拍下裸照的原因。

麥家琪於15歲時拍下裸照，坦言非常後悔。（麥家琪Teresa @微博）

麥家琪於15歲時拍下裸照，入行後亦拍下不少三級影片，性感形象至今仍深入民心。她於2006年與律師王國豪結婚，其後誕下兩子一女，便專心相夫教子，享受闊太生活。不過13歲的長子與因同學提及她的艷星歷史而感好奇，便於商場揶揄媽媽的過去，令她忍不住掌摑長子。麥家琪認為自己不被兒子尊重，「我覺得自己做過甚麼事都好，也沒對不起你，我怎樣都是你媽媽，你不可以因為我以前的事，而要這樣質問我。」重提裸照事件，麥家琪坦言非常後悔。

麥家琪的13歲長子與因同學提及她的艷星歷史而感好奇，便於商場揶揄媽媽的過去，令她忍不住掌摑他。（麥家琪Teresa @微博）

麥家琪保留裸照 希望子女引以為鑑

當年17歲的麥家琪是候選港姐中的大熱門，卻因為於15歲時拍下裸照而最終5甲不入。她於接受電台節目《一起走過》的訪問剖白當年裸照事件的經過，因為年少懵懂，便在當時補習老師男朋友的游說而拍下照片，事後感到後悔。她承認自己當年任性，不喜歡與父母溝通，才會導致如此局面。當她受到三名子女的相繼質疑時，她雖然心痛子女與外人看待自己的態度相同，同時亦明白他們也會因此而受傷。率直灑脫的她仍保留着舊照，希望子女引以為鑑，學懂保護自己，不要輕易受騙。

麥家琪知道自己不是典型的慈母，她在與子女的互動中不斷的審視自己。（麥家琪Teresa @微博）

我後悔，當初太任性，對世界太多求知慾，以為所有事情自己都能處理到。 麥家琪

麥家琪自評作為妻子與母親僅合格

麥家琪入行多年歷經風雨，雖然星途平平，卻收獲了美滿的愛情。率真的麥家琪於人前毫不掩飾真性情，麥家琪曾接受其他媒體訪問時分享，即使第一次見家長時亦毫不顧忌地抽煙，如此自我的個性於她成為媽媽後漸漸磨滑。她經歷過產後抑鬱，於誕下第二位兒子後，她與丈夫關係變差，冷戰半年，她知道自己不是典型的慈母，自評作為妻子與母親只是僅僅合格。不過，她在與子女的互動中不斷的審視自己，正努力為成為理想的媽媽而進步。

小時候我體驗不到愛，女兒出生後讓我感受到了她的愛，把我融化了。 麥家琪

雖然女星一旦拍過三級片就容易被標籤，不過當中亦有不少於成名後成功轉型，更嫁入豪門享受闊太生活。

葉玉卿：嫁入豪門身家估計升至80億

53歲的葉玉卿保養得宜，她的女兒胡芷欣科同樣性感，意外成為焦點。(IG@victoriaawu)

葉玉卿是1985年第一屆亞洲小姐競選的參賽者，獲得「健美小姐」、「性格小姐」及季軍3個獎項。入行後有雜誌邀請她拍攝露點封面，開啟了她的性感發展，接拍3部三級片《情不自禁》、《我為卿狂》、《卿本佳人》後成為灸手可熱的女星。在人氣急升的同時，她亦積極轉型，跨界晉身樂壇成為歌手，於多個樂壇頒獎典禮上均獲頒新人獎金獎。她又簽約無綫，參與多個大型綜藝節目，形象逐漸入屋。不過她並未滿足於此，希望參演更多電影拍攝，一洗三級形象。憑藉精湛的演技與愈趨正面的形象，她成為當時歌影視三方面的當紅女星。

1996年，葉玉卿認識商人胡兆明並於2年後結婚，於事業高峰時退出演藝圈，移居美國相夫教子。有報導指她現時身家估計升至80億，不過早前胡兆明曾申請破產重組保護，她表示只要與生、死無關，就不算是最大問題，緊決表明對丈夫不離不棄的心意。

▼▼▼按圖看葉玉卿女兒胡芷欣的性感照，擁有葉玉卿的強大基因：▼▼▼

徐若瑄：與富商結婚7年天天像熱戀

（IG@vivianhsu.ironv）

徐若瑄以少女偶像組合成員出道，解散後另覓出路，決定裸身出演《終極獵殺》，發展路線亦有清純轉為性感，拍攝情色電影《天使心》和同名寫真集後知名度大增。她繼而以歌手身份轉到日本發展，希望轉型成為偶像歌手。她積極參與日本電視台的綜藝節目與劇集拍攝，增加曝光率，逐漸成為廣為當地人知的台灣明星。2003年將演藝重心轉向台灣後，推出的專輯在大中華地區受到好評。2008年憑藉參演《雲水謠》提名中國大眾電影百花獎最佳女主角，成功轉型為實力女星。

徐若瑄於2014年與新加坡富商李雲峰結婚，曾自豪地表示結婚7年仍像熱戀，經常於IG上分享幸福家庭照。雖然有傳李雲峰面臨財政危機，但徐若瑄曾表示兩人能同甘共苦，互相扶持地繼續前行。

按圖看徐若瑄的幸福家庭照：

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