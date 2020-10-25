日本女神佐佐木希的丈夫渡部建月前被爆出軌多名女子，最後獲得原諒，醜聞得以平息。為重建信任，佐佐木希要求丈夫緊遵她訂下的規矩，到底破裂的婚姻是否能靠約法三章來挽救？

佐佐木希的丈夫渡部建月前被爆出軌多名女子，最後獲得原諒，到底破裂的婚姻是否能靠約法三章來挽救？（IG＠nozomisasaki_official）

渡部建因被揭多次偷食而陷婚姻危機，出軌原因有指是因為佐佐木希不做家務，被問到為何擁有美女太太仍出軌，渡部建對偷情對象表示，「自己與太太的關係很好，也準備生小孩，但那是兩回事，看到可愛的女生就會忍不住。」如此狂言震驚網民，不過佐佐木希最後仍選擇原諒丈夫，為了兒子堅持不離婚。

醜聞自六月爆出，至今兩人已慢慢重回生活正軌。佐佐木希與渡部建也訂了新規矩，渡部建出門前需要與佐佐木希報備當天行程、見面對象以及時間長短。面對傳媒日以繼夜的追訪，兩人並沒有選擇搬家。佐佐木希認為丈夫需要承擔自己的過錯，面對出軌後的代價。

不少網民質疑即使定時報備，管得到渡部建的人也未必管到他的心。娛樂圈不時傳出偷食醜聞，選擇原諒的女星到底如何走過低潮？

鄭秀文與許志安：相信幸福不只順利美滿 也有試煉

去年「安心偷食」一事哄動全城，最後許志安獲鄭秀文原諒。(VCG)

去年「安心偷食」一事哄動全城，當時51歲的許志安與30歲的黃心穎於的士車廂中偷情。許志安召開記者會時表示當時酒醉起色心，形容自己是個「壞了的人」。雖然道歉言論無減網民的不滿，不過鄭秀文表示選擇不會放棄另一半，並視事件為夫妻之間的一課：「幸福不只是一埸埸順利美滿，當中也有試煉，也一起去經歷高低狀況。」兩人情牽半生，如今決心同步向前，相信風雨過後是彩虹。

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伍詠薇與練海棠：自我檢討 嘗試溝通後關係更勝從前

51歲的伍詠薇結婚21年，丈夫練海棠兩度出軌。(IG@christineng)

51歲的伍詠薇結婚21年，丈夫練海棠兩度出軌，更被傳媒拍下偷情證據。面對伴侶不忠，伍詠薇冷靜處理，並代丈夫公開道歉。她雖然對伴侶失望，但仍嘗試與對方理性溝通，檢討自己的責任。她坦言當時自己工作忙碌，忽視了丈夫，所以自己於此事上也有責任。既然事情已發生，與其指責對方，不如坦誠溝通，看能否跨越難關。經此一役後，練海棠已收心養性，夫妻經常被媒體拍下恩愛一面，關係比以往更好。

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參考資料：《Bustle》

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