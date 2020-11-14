糖妹（黃山怡）2013年與何浩文分手後單身7年，至今仍未有勇氣面對傷痛走出情傷。單身是一個讓人認識自己的機會，放下悲傷，從等待中變得更好，迎接對的人。如你像糖妹一樣對舊情的傷害總是揮之不去。不如聽聽女星們的愛情金句，或許有所安慰。

糖妹近日於《1圈圈 星光背後》的訪問中剖白單身多年的愛情觀，(IG@kandybubu)

糖妹近日於《1圈圈 星光背後》的訪問中剖白單身多年的愛情觀，她與前度何浩文分手已7年，至今仍然受舊情的陰霾影響，難以於其他人身上獲得安全感。即使好友王敏奕一直為她介紹對象，每次糖妹也有種難以投入的感覺。

我有好努力逼自己去嘗試，但因為單身太多年，與人約會的感覺好陌生。 糖妹

糖妹於2013年與何浩文分手，當年有傳她不滿男方利用自己上位，加上何浩文接拍三級片，最終令感情破裂。事隔多年，糖妹透露分手的真正原因：「其實那些只是報道，只可以說當時我們太年輕，我只係專注於事業，忽略對方，可能也沒有好好盡過女朋友的責任。」當時醞釀分手之際，糖妹曾努力挽救感情，可惜兩人的關係已經變質，加上兩人公司的文化不同，事件發展成不是他們能主導的局面。

好友王敏奕一直為糖妹介紹對象，每次糖妹也有種難以投入的感覺。(IG@kandybubu)

分手後，糖妹以工作麻醉自己，毅然離開香港，到台灣療傷。「現在事隔多年不怕講，那時我將注意力放在工作，向公司提出到台灣做音樂的要求，我是走了一陣子，出走真是最佳方法。」平日充滿活力的糖妹其實只是把悲傷藏在心底，日子就在忙碌的工作中過了7年，她才發現傷口只有表面結痂，內心仍舊在痛。

有些創傷是自己唔敢去面對，一直任由它沒有解決，我現在要努力學習，關於信任一個新人這個問題。 糖妹

糖妹與前度何浩文分手已7年，至今仍然受舊情的陰霾影響。(IG@kandybubu；dominicho_fansclub)

當你走出失戀，成長了便不再為那個選擇離開的人感到惋惜，這些傷痛為你的人生增添經歷。若你正陷入情傷，不妨看看這些女星走過悲傷後，坦然面對新生活的愛情觀，可能會從中得到啟發。

唐詩詠：相信緣份 不為自己定下框架

唐詩詠被網民喻為「絕世好女友」，卻情路坎坷。（IG@ natalietong53）

唐詩詠被網民喻為「絕世好女友」，卻情路坎坷，每段愛情亦無疾而終。初入行時，她與余文樂因拍攝《Y2K》而擦出愛火，當時有傳男方因戀上盧巧音而導致分手。其後她與崔建邦於2005年交往，4年間經歷多次離合，崔建邦不時與女藝人傳出緋聞，又被拍下疑似出軌的照片，兩人最終分手。然後，她在2014年拍攝劇集《載得有情人》與洪永城假戲真做，交往兩年多後分手，有傳分手原因是男方未定性。

唐詩詠經歷3段戀情，情路雖然崎嶇，她卻沒有因此對愛情失去信心。她相信每段逝去的感情都會令人有所得著，堅信緣份會令她遇到對的人。只要緣份到了，她隨時也準備好迎接下一位。39歲的她早已踏入適婚年齡，不過她卻認為女生不應為自己定下框架，只有做好自己，才能收獲美滿的愛情。

▼▼▼按圖看唐詩詠耐心等待緣份的愛情金句，感情屢次失敗，如何能相信愛情？▼▼▼

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李若彤：強求的感情不會幸福

擁有「最美小龍女」之稱的李若彤，情路比小龍女更要曲折。（李若彤@微博）

擁有「最美小龍女」之稱的李若彤，情路比小龍女更要曲折。1998年，她於事業的巔峰時期與商人郭應泉相戀，當時男方生意失敗陷入財困，李若彤決定北上拍劇賺錢，為男友還債。2004年，有傳她因應男友要求減少幕前工作，多年來她一直為男友默默付出，雖然她為愛情放棄工作，但卻換來分手的結局。當時她飽受情傷，加上經歷喪父之痛，雙重打擊令她患上抑鬱症，曾一度產生自殺念頭。

如今54歲的她早已走出情傷，亦已復出幕前，凍齡樣貌被封為美魔女。單身多年的她仍然憧憬婚姻，不過她認為強求的感情不會幸福，若未遇到值得托付終身的對象，便不要因世俗的眼光而勉強結婚。李若彤的正面思想感染了不少女生，教大家人生從來不由他人定義，無論任何年紀也應好好過生活。

▼▼▼按圖看李若彤的熟女愛情觀，熟齡女生未嫁受壓力，應如何看待婚姻自強？▼▼▼

▼▼▼同場加映：分手後應與前度聯絡嗎？馮盈盈回應前度婚訊被指小器，研究指8成人窺探舊愛新歡：勿比較（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼佘詩曼近年積極於內地發展，近日於節目《發光的姐姐》中透露自己的愛情觀，剖白當年選美後沒有嫁入豪門的原因（延伸閱讀）▼▼▼