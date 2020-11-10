【DONKI將軍澳店開幕】DON DON DONKI驚安之殿堂（簡稱DONKI）將軍澳店於11月11日（周三）開幕，首次進駐新界東於將軍澳大型住宅區Monterey Place商場，DONKI將軍澳店更會24小時營業，每次DONKI「開幕限定」的美妝、護膚福袋及優惠套裝，都非常吸引，記者精選10款限量套裝，女生們萬萬不可能錯過！ 攝影：黃寶瑩

DONKI將軍澳店開幕 10大抵買限定美容套裝

DONKI將軍澳店除了日本食品、雜貨，萬萬不能錯過的還有美容、護膚產品。DONKI將軍澳店就推出開店優惠，出售不同開店福袋、限定套裝，不少更在200元以下，小資女萬勿錯過。

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【DONKI將軍澳開幕】每次新店開張，都會推出一系列的美容福袋、套裝。（黃寶瑩攝）

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【DONKI將軍澳開幕】DON DON DONKI驚安之殿堂將軍澳店最新店即將於11月11日，在將軍澳正式開張。（黃寶瑩攝）

DONKI將軍澳店 24小時營業 「在家健身角落」女生必睇

DONKI將軍澳店於周三（11月11日）正式開幕，24小時營業但新店只有一層，同樣由日本引進了不同種類的農產品、雜貨、生活用品與熟食區域。有鑑於DONKI一向人流旺盛，新店特意設計，令貨物放置更寬敞，大家便可逛得更為舒適。另外，新加店也特設「寵物街」與「在家健身角落」，想在家中練好腹肌，日本小工具可以事半功倍？

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DON DON DONKI驚安之殿堂將軍澳Monterey Place店

營業時間：24小時

地址：將軍澳唐俊街23號Monterey Place 1樓107-113, 115-122號舖

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