【近藤真彥｜偷食】曾與已故女星梅艷芳(阿梅)拍拖，日本男星近藤真彥現年56歲，近日被傳媒拍攝到與一名年約30年的女子在沖繩的高級高爾夫球場，當晚更入住當地酒店過夜，近藤真彥即被爆出背妻「偷食」5年，更被封日本「最強渣男」。

近藤真彥日被傳媒拍攝到與一名年約30年的女子到沖繩的高級高爾夫球場，懷疑背妻「偷食」。（節目截圖）

近藤真彥疑背妻偷食 「父女戀」長達5年 被封「世紀渣男」

今年56歲的日本藝人近藤真彥與圈外太太結婚26年，育有一子，近日卻有傳媒拍攝到他與比他小廿多年的女子在沖繩密會。據報導，二人相識5年，在飯局中一見鍾情，女子更為了他與同居男友分手，而近藤真彥則「包養」她。近藤真彥未有回應有關傳聞。

近藤真彥當年是梅艷芳舊愛，也有傳他因出與松田聖子「出軌」而令女友中森明菜自殺，發生震撼日本娛樂圈的「金屏風事件」，近藤真彥也因此被封為「世紀渣男」。

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「渣男」不止一種？最痛的領悟 是有些人就是不太喜歡你

說到「渣男」心理，不得不提專欄作家風煢子的《你曾與多少渣男互道晚安》。書中結集許許多多的故事，劇情非常「貼地」，也似我們日常遇到那些俗不堪言的煩惱。

說別人「渣男」，其是空泛又自大的說法，一個人如何十惡不赦成為「人渣」？感情與人做的事都是流動的，他不一定是「渣男」，只是對你不好，百般傷害。《你曾與多少渣男互道晚安》就似列出許許多多個「渣男」之所以為「渣男」的場景，讓讀者以旁觀者的角度，認清有否似曾相識。

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「有一種渣叫沒跟你睡過」，推翻我們常常以為性愛是籌碼，免不了女生總是「蝕底」的想法。《下輩子我再好好過》劇照

沒出軌、沒發生關係 一樣令人痛恨？

當中一個故事十分有趣－「有一種渣叫沒跟你睡過」，推翻我們常常以為性愛是籌碼，免不了女生總是「蝕底」的想法，因為即使他是如此風度翩翩，也不等於他沒有利用你，刻意讓你錯寄感情。

故事中，男生到外地工作，對那位在當地認識的女生十分好，在工作上也十分照顧他。二人相處有如情人，卻甚少身體接觸，有一次女生靠近，而男生也十分有風度地說，還未在一起，不想越軌，女生只覺甜在心頭，因為男生沒佔她便宜。後來，男生回到自己工作的地方，也漸漸失去聯絡，不久以後，女生看到男生跟女友的合照。

女生對質：「你讓我誤以為我們在談戀愛，利用我家幫你！」男生答：「有不上床的談戀愛嗎？」女生待男生求饒，可是他沒有，朋友勸她說：「有一種渣叫沒和你上床，你拿他一點辦法都沒有。」作者寫最痛的領悟，是有些人就是不太喜歡你。



渣男之所以令人痛恨，不在乎他身體有否出軌，是出於他的蔑視，對愛情的蔑視，更是對你真誠的蔑視。