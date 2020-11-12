Anne Hathaway醜造型涉歧視得體道歉　屢成公敵12金句悟處世智慧

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【女巫們】Anne Hathaway在的新電影《女巫們》（The Witches）中造型大膽，拋下過去「偶像包袱」，飾演大反派，但卻遭團體指造型歧視，Anne Hathaway與電影公司發表道歉聲明。

《女巫們》造型太醜兼歧視　Anne Hathaway發文道歉

相信不少人都對童年讀物《Matilda》並不陌生，而是次《女巫們》（The Witches）也是出自英國作家Roald Dahl的手筆，改篇自他的同名小說。在他的小說中，Anne Hathaway所飾演的角色中是大反派，不但光頭、臉上也有疤痕，在小說中更形容她的隻手有如貓瓜，於是便令造形引起歧視爭議。

《女巫們》（The Witches）也是出自英國作家Roald Dahl的手筆。（《The Witches》劇照）

▼▼▼點擊看Anne Hathaway在《女巫們》中的造型及「涉歧視」事件▼▼▼

廷伸閱讀：【穿Prada的惡魔】Anne Hathaway是我們的縮影　在職場如何做自己

Anne Hathaway的人生哲學：放棄完美　做自己更多好事會發生

她不但是荷里活甜心，也是「公敵」，不知怎樣都惹來觀眾討厭。有人說，那是因為Anne Hathaway太完美，不「貼地」；甚至有心理學家穿鐜附會，指她的「面形」不合時宜，天下太平時候，觀眾愛圓臉；不論她大笑或認真，都被認為太造作、惹人討厭，不過，Anne Hathaway卻一於少理，曾在拿下金像獎最佳女配角的一晚在Instagram寫道：「我知道其他人很討厭我，但我現在真的只需要一條裙。」

▼▼▼點擊看Anne Hathaway的12句處世金句▼▼▼

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參考資料：Variety▼▼▼點擊看《暖男爸爸》「貼地」金句，最適合愛情中曾受挫的你▼▼▼

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