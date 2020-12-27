【男共女的事】《鬼滅之刃》在日本、香港均掀起熱潮，角色也引來女粉絲羨慕：「真想似彌豆子，有一個這樣的哥哥！」現實中，有沒有哥哥，是不到你選擇的；但你可以選一個似哥哥的男友？

有姊妹的男生，更懂照顧女生？真的是更好的男友？（《香港愛情故事》劇照）

有妹妹的男人 每月會買桑寄生蓮子蛋茶？

有次與友人討論，月經來臨，不只女人受罪，身邊男友也成「砲灰」。友人曾稱月經時貧血，沾濕褲子，男友只問：「你現在會不會很尷尬？」又曾肚痛頭暈，坐在地鐵站，致電求救，住在樓上的男友卻只顧叫她坐一會⋯⋯雖然十分無辜，但也無可奈何，女生也只能生悶氣。但卻聽說有一男生，每次晚上送女友回家，途經糖水店，都打給妹妹，因為妹妹每每月經來臨前後，都習慣喝桑寄生蓮子蛋茶，紓緩經痛。

女友人說，最最感動的小舉動，不是他每月都買桑寄生蓮子蛋茶，而是一次她在月經來臨時，他說了聲辛苦了。

女友人說，最最感動的小舉動，不是他每月都買桑寄生蓮子蛋茶，而是一次她在月經來臨時，他說了聲辛苦了。（nicefoodgreatwine@instagram）

以下參考《The Sibling Effect》一書及Reddit網友分享，有姊妹的男生真的更懂體諒與愛錫女友？

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戀愛不過各取所需 女生不一定要吃「蓮子蛋茶」

不過，也有網友分享，指也有一些男生，即使有妹妹，也是一名「渣男」，指最重要還是家長如何教導他從小如何看待家中的女性。Reddit中有網友笑說，比起哥哥，找個似爸爸，或會更懂照顧女生。

當然，女人當自強，戀愛不過各取所需，你要是好強，當然不需一個沒有血緣的「哥哥」；月經來臨，不喝桑寄生蓮子蛋茶也可吃止痛藥。

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