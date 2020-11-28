《大長今》朴恩惠結束10年婚姻曾想輕生　孖胎單親媽心酸無止境

韓劇《大長今》可謂韓流始祖之一，當年捧紅了李英愛、韓志旼等女星，但你還記得飾演連生的朴恩惠嗎？ 當年朴恩惠有「韓國王祖賢」之稱，事業如日中天，卻在2008年下嫁給企業家，典型女星嫁豪門的例子，可惜二人在2018年離婚，朴恩惠獨自照顧雙胞胎兒子，更曾一度產生輕生念頭。

42歲朴恩惠當年在《大長今》飾演李英愛好姊妹連生，有「韓國王祖賢」之稱。（eunhye.p＠instagram）

42歲的朴恩惠，樣子清秀甜美，與王祖賢有幾分相似，當年在《大長今》飾演李英愛好姊妹連生，青澀的角色，迷倒不少男生，也因而爆紅，更與F4的周渝民合作拍攝台劇《深情密碼》；2008年4月，朴恩惠宣布與年長4歲的企業家金漢燮結婚，同年7月宣布懷孕，卻不幸流產，朴恩惠在2010年再次懷孕，最後在2011年8月，平安誕下雙胞胎兒子。

當人人都羨慕朴恩惠人生幸福美滿的時候，她在2018年9月毫無預警下宣布與金漢燮結束10年的婚姻，她承認與老公性格差異、價值觀不同而在認真思考後決定各自展開新生活，而她擁有雙胞胎兒子撫養權。

▼▼▼【按圖看】朴恩惠樣子非常凍齡，今年42歲與當年《大長今》的連生沒太大分別，按圖看看更多朴恩惠近照▼▼▼

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朴恩惠因與前夫性格不合，果斷結束關係。（eunhye.p＠instagram）

離婚後曾一度感到絕望：甚麼是愛？

與前夫是理性分開，但相信10年感情不是假，大家都曾為對方付出，朴恩惠接受韓國雜誌《Woman Sense》訪問時坦言，對她來說2018年是難忘的1年，經歷許多得失，曾感到絕望，但也令她更加成熟：「我會更努力，更快樂。」

她也曾在節目《我們能再次相愛嗎》被問及離婚一事，便坦言一度感到痛苦：「要不是有小朋友，我應該不能走下去。（離婚）明明是私人事，但卻被指指點點，每日都因為（網民）留言而覺得疲憊，甚至多次產生一睡不起的念頭。」外界都認為她曾有輕生念頭，朴恩惠續指：「但每當我這樣想，腦中便想起小孩，如果我離開了，他們怎麼辦？所以才沒有做到儍事。」

▼▼▼【按圖看】朴恩惠憶述離婚後曾想輕生時，眼泛淚光令人心酸。▼▼▼

在節目中，朴恩惠也不忌諱談及愛情，但離婚後她不敢再給予人承諾，她坦言仍在思考「甚麼是愛」，也不知一段感情能走多遠。

走過10年的感情不容易，更不容易是10年後選擇分離。相處久了，有女生會認為「年紀到了」，就算不合也不願分離，但朴恩惠沒有，果斷分開不拖拉，雖然未來她還不清楚，但不竟愛情這一課也需要用上一生去修行。

朴恩惠經常分享親子日常。（eunhye.p＠instagram）

單親媽媽心酸：辛苦而且無止境

離婚2年，朴恩惠努力在演員和媽媽的角色中取得平衡，但身為單親媽媽生活並非容易，她早前在Instagram中便分享了育兒辛酸史：「在育兒的過程中，一直都是辛苦而且無止境，突然間，見到孩子於嬰兒時期和最近的行李箱作比較，現在變得非常舒服。是啊，他們長大了很多，我獨自感到安慰。」透露作為媽媽的心聲，網民也為她打打氣：「你已經好厲害」、「我們愛你」。

朴恩惠不止一次分享單親媽媽的心酸，為了家計，朴恩惠經常工作不定時，她在節目《Happy together》便提到，有時工作太久沒有好好照顧到小朋友，回家時孩子一句「你是誰」，特別讓人心痛，不過相信孩子也是吃醋媽媽工作得太久。

雖然照顧小朋友非常辛苦，但雙胞胎成為朴恩惠生存和愛下去的理由。

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