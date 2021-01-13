這5種女生最容易單身！好相處、以結婚為前提拍拖反而更難脫單？

可能因為我自己是女生，身邊遇到最多問題就是交不到男朋友的女生，或是期待一段穩定而正面的感情，卻交往上一直不順遂。令人意外的是，這些女生通常在外表、才能、工作等客觀條件上都不是最差的，有很好的本質，卻交不到男朋友、約了會卻無法維持、遇人不淑、或是被情所傷，相較於用「感情運不好」來說明這一切，我更認為些微的改變一些想法和作法，自然就會在天時地利之下吸引到對的人。

按圖看這五類總是交不到男朋友的女生▼▼▼

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1. 腦補女王

有一種女生約會第一次後就開始想像自己的婚禮、出去兩三次就問對方未來想生幾個孩子，以結婚為前提的認真交往當然很好，但大部分的男人都是很怕有壓力的，在他還沒有對妳有明確的未來規劃之前，這些腦補行為，都會被劃入瘋女的行列，直接嚇跑男生。

2. 爛人磁鐵

有一種女生非常喜歡壞男人，也許是一種致命吸引力，也許是壞男人帥的比例比較高，所以不斷陷入被劈腿、被打、被消失的情況，卻無法自拔。我其實認為這些應該從心理學的角度去探討，可能是一種爆發的包容母愛，覺得他遲早會浪子回巢；也可能是些微的受虐心態，享受自己是受害者的角色。但不管如何，這些女生並不會形容自己樂在其中，而是希望能夠脫離，所以離開這些爛人吧！

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3. 真命天子症候群

有一種女生到了近三十歲但戀愛經驗值趨近於 0，看了很多戀愛電影和偶像劇，始終相信有一個真命天子存在於這個世界上，等著與她在某個浪漫的時刻相遇。這當然是可能的，不過所有的真命天子都是事後論，在一起開心幸福了，相遇的那個時刻就變得重要萬分；沒結果的話誰會記得？

但若妳一開始就把對方當成真命天子，就會陷入第一種腦補的情況，腦中構築著兩個人的美好未來，家裡廚房的樣子，一起帶小孩出遊的畫面，殊不知對方根本沒把你當成真命天女。

4. 公主病

公主病其實不是非常嚴重的問題，畢竟很多男生習慣寵愛自己的女朋友，甚至變成公主病也不嫌棄。但，公主病還可以獲得一個不計較薪資的長工的先決條件，通常都是要「非常正」或是「非常有魅力」，如果妳不是，請不要公主病，學著當公主就好了。

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5. 兄弟味

有一種女生非常好相處、一點公主病也沒有、超級隨和大剌剌，卻總是被當成兄弟，甚麼都可以自己來，崇尚男女平等。其實我自己也有點這樣，唯一的作法就是增加自己的女人味，記得名劇《花甲男孩轉大人》裡面說的51%的女生加上49%的男生嗎？其實不會找不到和你契合的那個人，只是你不要是70%的男生加上30%的女生，不然真的會比較難找一點。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】