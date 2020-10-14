30+仍遇不到對的人？5種女人單身各有原因　對症下藥脫離剩女行列

在所有的讀者和身邊朋友中，過了三十歲但「為什麼遇不到對的人」大概是最困擾每個人，尤其是女人，20幾歲遇到錯的人或單身會覺得「還好吧」，接近三十歲還單身就會開始有點緊張，過了三十歲始終沒有新戀情就會開始讓人感到擔憂。 享受單身沒有錯，積極想要找到另一半也沒有錯，重點是如果你想要找到對的人，有沒有釐清自己的問題和對症下藥就顯得十分重要了，以下把各種問題分類成不同種的女人系，看看你屬於哪一種，和可以試著怎麼樣調整。

按圖看這五種類型女人遇不到「對的人 」的原因▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

樹懶系女人：「沒關係，單身一輩子也可以」

此刻的你在單身的狀態中非常自在，沒有太積極的找尋對象，因為你對於單身的生活並沒有太大的擔心或害怕，也許是你非常喜歡單身狀態，也許是因為你認為對的人遲早會自己出現，就算沒出現也沒關係。這樣的狀態其實沒什麼不好或需要改變的，只要你清楚知道有一天你可能會在年紀漸長或經歷某些事情後突然意識到，自己並不想要單身一輩子，而那時候不會後悔沒有在更早的時候練習戀愛這件事就好。

給樹懶系女人：享受單身狀態很好，但年紀漸長，你有一天不一定想要繼續單身，在還有機會的時候給自己一些後路，不要太排斥戀愛這件事。

樹熊系女人：「跟他在一起我可以不用工作」

妳可能並不缺男友或是不缺追求的人，但你的問題在於自己無法選擇，總是在找更好的「長期飯票」而非終身伴侶，你在乎對方的經濟條件更甚於外表、相處、價值觀，其實這並沒有錯，本來就是每個人對於另一半的追求各有不同，然而你必須很明確的知道你的目標對象到底是有什麼樣的財力，而你自己有沒有這樣的能力或身家背景匹配，願不願意接受在這樣的財力背後，必須犧牲的自由、生活方式、或自我，還有在這樣的立基點下，你們之前的情感也許會在利害關係的權衡時被放在最後面的位置，畢竟你原本就不是基於「愛」的考量。

給樹熊系女人：一段好的感情是兩個人都有付出，如果你不願意承擔經濟上的付出，就要有勞力付出或是失去自我的覺悟。

+ 35 + 35 + 35

公孔雀女人：「一定是我太優秀了」

優秀女人如你，事業成功、得體見過世面、生活精彩，也許外表也非常出色，你只是希望對方和你旗鼓相當，但怎麼這麼難，也許成就非凡但外表你看不上眼；也許外表帥氣出色但沒有你想要的積極上進；也許通通符合你的期待，但對方並不想要一段穩定的感情或你不是他的菜。

這些狀態是不是很熟悉？

你的問題不大，需要調整的是心態，人很容易因為看到自己的成就，而用同樣的標準看待對方，我有這個，對方有沒有；我賺這麼多錢，對方有沒有，卻忽略了自己缺少但對方擁有的東西，也許你需要的並不是和你旗鼓相當的人，而是能在為你的成就而開心，在你需要溫暖時提供擁抱的人。也有很多時候，高高在上聽到的也都是同儕的讚賞，你看不見自己的缺點，或不認為那是缺點，或是認為我就是這樣。

給公孔雀女人：不是要你將就，而是除了外在的光鮮亮麗，你可能也沒有那麼完美。

小兔子女人：「實在不知道跟男生要聊什麼…」

你可能從小到大都是個乖女孩，爸媽說不要太常跟男生混在一起、女生要有矜持、好好讀書不要交男朋友，所以即使你在青春期時好奇也不敢踰矩，一路從小到大，都盡量少跟男生接觸，或是根本不想跟這些「臭男生」往來，直到成年才開始思考戀愛這回事，認真且有意義的戀愛經驗很少，曾經也覺得單身沒什麼，該結婚時對象就會出現了，結果沒有出現，所以現在要你跟男生相處、戀愛、還要進入婚姻，簡直就是個壓力超大的挑戰。

你起跑得比較晚，但並不代表你會跑得比較慢，現在的你也許更成熟、更了解自己，你也可以從身邊朋友過去的經驗了解到「也許」哪些是你不想要的關係和狀態，不過看別人的愛情故事並不會讓你懂得戀愛，還是必須努力去試著談戀愛，你覺得戀愛很困難，所以要花更多時間和精力在上面，試著認識更多人，才能真正找到自己合適的戀情和對象。

給小兔子女人：龜兔賽跑中兔子輸了是因為她輕敵，你在戀愛這條路上沒贏是因為你還沒起跑就認輸了，也許你從來沒試過跑步所以很難，但總是要開始跑才會前進。

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松鼠系女人：「我也不知道我要什麼」、「我一直遇到錯的人！」

你沒有過度自信、可能也不是缺乏經驗，你就是一個一般不錯的好女生，但你一直在瞎忙，因為你根本還不確定自己到底想要怎樣的對象、什麼樣的感情生活，一方面你認為自己可能年紀到了該穩定下來，但另一方面你還是希望一段充滿熱情轟轟烈烈的戀愛；你可能會說服自己要忽視一些對象的不完美，但你又做不到，所以變成不斷的矛盾和挫折，一下說服自己、一下又推翻自己，搞得自己滿頭包，絕對沒有人說你不努力積極，但沒有明確目標會讓你事倍功半。

千萬不要覺得灰心或絕望，但必須要很殘酷的認清自己，想要什麼樣的對象、自己的條件配不配得上理想的對象、想要的感情關係、自己準備好了沒，別再什麼都「看感覺」，你需要的是更理性的面對自己想要找尋理想伴侶的企圖，更有效率的去完成這件事，如果你認為這是你想要的，不然你只會一直覺得很累、很絕望、一直被打擊、同時浪費很多時間。

給松鼠系女人：很多遇不到對的人的女人都是這樣，別再看感覺、等待靈魂伴侶，或是矛盾將就卻又不滿意，好好釐清自己想要什麼，往設定的目標前進。