戀愛心理學｜女人太強注定單身 扮蠢才有男人喜歡?其實不需假裝

在華人、或是說亞洲人的傳統價值中，普遍推崇的是男人要強過女人、收入更高、身高更高、更有能力等等，所以常常期待女人柔弱、笨一點、不用很優秀，成為在關係中較弱者或依賴的角色，然而在這個時代當中，女人通常不一定弱、無助、能力不如男人，常常在工作上有很好的表現，生活也過得很不錯，完全不需要依賴男人，卻因此成為外人認定「找不到男朋友的原因」。

有些女生這樣說：

「我朋友說我太優秀了，會嚇跑男生。」 「我朋友叫我要裝笨。」 「現在女強男弱太明顯了，朋友要我假裝一下，不然男生會自卑。」

我自己也遇過一任交往對象提出的分手原因之一是「他覺得我太聰明了」，他認為自己跟我講什麼，但我好像都知道了，讓他感覺沒有面子。當然啦，這也可能只是想分手的理由罷了。

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為什麼女人要裝笨？

為了滿足「男強女弱」的傳統社會價值 滿足男人的自尊心，進而獲得這名男人的青睞 自己也想要找個比自己強的男人

通常會這樣想的女生常是因為一直找不到男友、已屆適婚年齡，所以身邊朋友就會開始灌輸「你太優秀了」、「你太聰明會嚇跑男生」這類的話，所以要這些優秀女生收斂自己的見識、智慧與才華。

為什麼男人要裝懂？

一樣，因為一句「不想輸給女人」，所以對方說什麼自己好像也要懂，對方會什麼自己就算不了解也要硬聊個一兩句。

我相信你一定也有遇過這樣的男人，你說什麼他就一副「哎呀，那個我早就知道了」，你分享去哪，他說他去過，甚至說去到不想再去，也有一種是說「我知道啊！」但根本雞同鴨講，也插不上幾句話。

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但換個角度想，為什麼「男人要樣樣比女人強」？

真的不用，尤其在這個時代，男女都不需要依賴對方才能活得下去，有的事情你強、有的事情我來，其實只要有 YouTube ，女人也可以換水龍頭、男人也可以煮一桌好菜。

而且在社會上，「優」和「強」的定義似乎都用最膚淺的標準去看待，一個人的學歷、職業、收入、外表似乎定義了整個人的價值，但就是因為男女都這麼想，所以這件事才能成立，女人裝笨和男人裝懂的互動模式才會常見。

女人不需裝笨，屬於你的男人自然能欣賞你的聰慧

問我需不需要裝笨的女生，我會給你一個最直接的答案：「不需要」。

一段健康的關係中，你的他自然喜歡的是聰明、有能力、有見識的你，而不是裝笨、裝弱的你，就算因為裝笨而吸引到男友，那這個男人會是你欣賞的嗎？會是你認定可以進入穩定關係的嗎？

我相信喜歡笨和弱的你的男人，自然是因為自己不夠有自信，所以希望在這段關係中維持他比較有優勢的形象。然而不裝笨、不裝弱，並不等同於「炫耀」自己的優勢，即使家世好、學歷高、收入高、外表出色，也不需要用這些來壓過自己的伴侶，這樣原本一個有自信的男人也會被你搞得沒有自信了。

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男人不需裝懂，有自信的男人能承認自己的不足

一個有自信的男人深知自己的長處和優勢，即使某些部分不如另一半，也不會想要事事都爭一口輸贏，而是欣賞和崇拜對方的優點，並大方承認自己的不足，因為人本來就不是十全十美，只有認識到自己的優點、缺點、能做、不能做的，才能更坦然的面對自己和另一半的優缺點，也才不會為了滿足自尊心或面子，而用言語或行為踩在另一半的頭上，只為爭一口氣。

自然的，喜歡和欣賞你的女人也不會因為你有什麼事情不會做，或是強烈要求你展現男性氣概，若是做不到就用言語羞辱你，而是要能接受身為男人的你也有脆弱、不懂、不會、失意的時候、接受彼此的不足，並共同學習成長。

我們常說，自信的人有魅力，那是因為他深知自己的長處、短處，並且擁有成長性思維，知道這些並不會影響他人如何看待自己，只要自己不斷努力學習，就有機會改變和成長，這樣的人能夠在不知道的時候大方承認自己不懂（因為只要學了就好），面對別人的誇獎也不過度驕傲或炫耀，因為知道人外有人天外有天，再怎麼厲害都會有人更厲害。

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