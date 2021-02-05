性愛教室│女生性愛愉悅感是怎樣來的？盤點5個刺激敏感部位小知識

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-05 20:03

稍微研究過女生高潮相關議題的人，大概都聽過陰蒂和G點，這兩個只要刺激得當，就會為女生帶來無以倫比的高潮部位。如果你還不清楚陰蒂和G點是什麼一回事，那就趕快繼續讀下去吧。 文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

關於陰蒂和G點的7個小知識（點圖閱讀）▼▼▼

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G點在陰道裡但位置不明

有些人認為G點不應該被列入解剖學，因為雖然它是一個可以被觸碰並產生感覺的部位，但在陰道中並沒有明確的位置。也就是說，G點並不是女體的一個明確部位。不過有研究證實，刺激G點確實能帶來的愉悅感，而這個感覺，是來自於陰道前壁，靠近陰蒂的的斯基恩氏腺（Skene’s glands），也就是女性的前列腺。

G點真的存在嗎？傳說中的位置？

根據國際性醫學協會（ISSM）網站解釋，雖然G點的存在科學家仍沒有共識，但一般認為G點約在進入陰道前壁的三分之一至二分之一處。（延伸閱讀：濕濕有兩種、潮吹也有！研究帶你解開潮吹之謎）

不是每個女人都享受G點

一些女性可能有性高潮障礙，尤其患有陰道疾病的女性，性交可能會讓她們感到疼痛或不舒服，也不會從G點刺激獲得太多愉悅感。有這些狀況的女性，可能是因以下原因造成：

陰道痙攣症(Vaginismus)：陰道肌肉緊繃。 外陰疼痛(Vulvodynia)：慢性外陰疼痛，無原因。 外陰前庭症(Vulvar vestibulitis)：嘗試插入入陰道時劇烈疼痛，無論是性交還是棉條。 間質性膀胱炎(Interstitial cystitis)：由骨盆底功能障礙引起的膀胱疼痛。 子宮內膜異位(Endometriosis)：當子宮以外的地方發出現子宮內膜組織。 骨盆底功能障礙(Pelvic floor dysfunction)：無法控制骨盆底肌肉。

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新G點？超越G點的CUV區域

一般認為刺激女性的G點能夠帶給她們強烈的快感及高潮。然而，刺激G點絕對不是使女人性高潮的唯一方式，性學家艾曼紐·捷安尼（Emmanuele Jannini）和其同事認為所謂的 CUV（clito-urethro-vaginal）也就是陰蒂、尿道、陰道複合體，可能是超越G點的新戰場，該區域包括陰道前壁、尿道、女性前列腺、周圍的肌肉和組織，當然也包括了陰蒂。

陰蒂位於外陰頂端

陰蒂位於外陰部的最頂端，在尿道和陰道口上方。陰蒂對觸覺很敏感，當它受到對的刺激，無論是否有陰莖或玩具等物插入陰道，都可以為女生帶來愉悅感，並達到陰蒂高潮。

陰蒂和陰道高潮強度不相上下

目前還沒有科學根據能證明哪個性愉悅的感受較強烈，但根據有過陰蒂和陰道高潮的女性自我陳述，有些人認為陰蒂高潮的感覺，其實是比較強烈的。

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G點、陰道或陰蒂高潮因人而異

每一本解剖學上的圖說或許大同小異，但每個女性的內部構造其實都不盡相同。若有女性沒經歷過陰道高潮，那很有可能是天生性器官構造特殊，以致陰蒂和G點沒有其他人敏感。反之，陰蒂至陰道範圍(Clitorourethro-vaginal area)較大的女性，可能就會比一般人更容易達到陰道高潮。這有可能是因為該部位的血管組織、肌肉及腺體較多，以致對刺激較敏感的緣故。

很多女性都需要除了陰道以外的其他刺激，例如刺激陰蒂，才能達到高潮。能不能透過陰道達到高潮，只是陰部構造不同的關係，並不一定代表身體有什麼問題，或有性功能障礙。每個人對性的喜好也都不同，建議多方嘗試，並與伴侶溝通，才能增進性生活的美滿。高潮其實很難自己送上門，是要靠自己爭取才有的。因此多了解自己的身體如何運作（例如自慰），以及學習讓自己提高性慾、進入狀況的方法（例如冥想），才能把自己送上高潮的巔峰。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：一裡一外：陰蒂和G點的位置到底在哪裡？】