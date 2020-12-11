心理測驗｜識破出軌偽君子﹗1條問題測潛藏偷食傾向能否擺脫誘惑

【心理測驗】2020年娛樂圈是個多事之秋的一年，不少男藝人被曝出背妻或女朋友出軌她人，例如：羅志祥（小豬）背着網紅女友周揚青約炮、好男人形象深入民心的前DJ蘇耀宗（細So）偷食練美施、黎振燁車裏幽會朱智賢，周汶錡（Kathy）的法籍丈夫julien lepeu被拍到當街激吻妙齡女子等，但清官難審家庭事，感情火花起始亦難以解釋，那究竟自己又是不是一位容易對人產生好感、又容易出軌的人呢？

你以為自己是一位不會出軌的好情人？世事難料，曾是人前的好情人也有出軌的可能性呢？(《夫妻的世界》劇照)

心靈出軌，或許在每個人身上都曾發生過，像在看劇時看見暖男男主角溫柔對待女主角？或會產生春心蕩漾；對街上迎面而來的外表出眾的異性，冒起種種好感、幻想等。但不論是何種「出軌」方式，在最原始的一刻都是想滿足自己的慾望或心靈需要。一個人是否容易出軌其實很難看透，自以為自己是好情人，但遇上「心機婊」時卻毫無抵抗力，遇上事事貼心如情人的好同事，也難免投放錯誤情感。如果想知道自己是否容易出軌，不如做一做以下心理測驗，了解自己有沒有潛在出軌傾向吧！

▼▼▼【按下圖查看心理測驗結果】▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】早前日本節目《月曜夜未央》介紹一個心理測驗，只要打開手掌再根據指間的距離，便可快速得知一個人的性格特徵？但原來除了手掌與指間的距離可反映一個人的性格外，原來透過觀察指甲形狀，也可以得知對方深藏的獨特個性？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按下圖：更看多心理測試】洗澡時的小習慣或動作都能夠反映出你的內心世界與個性？當中愛花更多時間在浴缸享受熱水的人，個性更外向？（延伸閱讀）▼▼▼

問題：以下9種的洗澡習慣，哪種是你經常會做的呢？ A：邊洗澡邊唱歌 B：一邊刷牙一邊淋浴 C：長時間舒服地泡澡 D：淋浴時心裏列出計劃清單 E：快速地洗完澡 F：特別喜歡洗冷水澡 G：一邊洗澡一邊發夢想東想西 H：常用沐浴球洗澡 I：不試探水溫便直接洗澡